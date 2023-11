Nyílt napot tart az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Vácon

A többek között tanítókat, óvodapedagógusokat és segítő szakembereket képző főiskolán idén mind a jelentkezők, mind a felvett hallgatók száma rekordot döntött, jövőre pedig már többletpontokkal segítik azokat a szakembereket, akik gyerekekkel foglalkoznak, de szeretnék továbbképezni magukat.

„A 21–22. század a humán segítő pályáké. Ez az a terület, ahol nem helyettesítheti a szakembereket semmiféle műszaki, informatikai megoldás. Szükség van rájuk, ezért biztos pálya áll leendő hallgatóink előtt. Nehéz, rögös, de érdemes és értelmes hivatás lehet azok számára, akik ezt választják” – mondja Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola rektora. Az intézmény oktatói és hallgatói november 17-én nyílt napra várják azokat a továbbtanulókat, akik érdeklődnek alap- és mesterképzéseik, valamint szakirányú továbbképzéseik iránt.

A váci campuson a rektori és hallgatói tájékoztatók után az érdeklődők hasznos információkat kaphatnak a különböző szakokon tanulóktól és a képzésekért felelős szakemberektől, emellett bepillantást nyerhetnek az elmúlt hónapokban korszerűsített, Vác festői belvárosában található campus hétköznapjaiba is.

A jelentkezők száma többéves rekordot döntött 2023-ban: a váci mellett ma már budapesti campusszal is rendelkező főiskola szakjait több mint 1200-an jelölték meg az általános felvételi eljárásban, 623-an a jelentkezési lap első helyén. Közülük 331 felvételiző jutott be a szeptemberben induló képzésekre (a hitéleti szakok nélkül), több mint százan pedig az augusztus végén zárult pótfelvételin kerültek be a főiskolára.

Az AVKF pedagógusképzési kínálata ugyanis kifejezetten gazdag: az óvodapedagógusnak készülő hallgatók például magyar, német és angol nyelvű képzés közül választhatnak – utóbbi egyedülálló az országban –, emellett német, szlovák és roma/cigány nemzetiségi szakirányt is kínál az intézmény, ahogy a tanító szakon is több szakirány választható. Az alapszakok közül népszerű a csecsemő- és kisgyermeknevelő, valamint a szociálpedagógia képzés is, emellett a főiskola katekétákat, lelkipásztori munkatársakat és kántorokat is képez.

Idén a mesterszakokra jelentkezők száma is nőtt, de a diplomás érdeklődők számos egyedülálló szakirányú továbbképzés közül is válogathatnak. Ilyen például a 3D-pedagógia és a bábpedagógia módszereit bemutató, az atipikus fejlődésű gyerekekkel foglalkozó szakembereknek szóló vagy a fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzés.

Jövőre változnak a felsőoktatási felvételi szabályai: újdonság, hogy az egyetemek és főiskolák maguk döntenek arról, pontosan milyen többletteljesítményért adnak pluszpontokat.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola pedagógusképzéseire jelentkezők a felvételi beszélgetés vagy a motivációs levél értékelése alapján 1–50 pontot kaphatnak, de többletpontokat ér az országos középiskolai vagy szakmai versenyeken elért döntős helyezés, a közép- és a felsőfokú nyelvvizsga, ahogy a hátrányos helyzetű felvételizőket is többletpontokkal segítik.

A főiskola kedvez azoknak a szakembereknek is, akik gyerekekkel foglalkoznak, de szeretnék továbbképezni magukat: 20–50 pont jár azoknak, akik pedagógia képzési területen vagy pszichológia szakon szereztek szakképesítést, közép- vagy felsőfokú végzettséget, és 30 ponttal díjazzák, ha egy felvételiző legalább 50 óra szakmai tapasztalatot szerzett, gyermekneveléssel, oktatással összefüggő segítő munkát, önkéntes munkát végzett.

A képzések listáját és a legfontosabb felvételi információkat az érdeklődők a főiskola honlapján találják meg.

Forrás és fotó: Apor Vilmos Katolikus Főiskola

