Nyílt napot tartottak a szociális testvérek Nagyváradon

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök nagylelkű vendégszeretetének köszönhetően felállíthatták a püspöki palotában a korábban már májusban Kolozsváron bemutatott centenáriumi kiállítást is, melynek új darabja a nagyváradi noviciátus 1936. évi krónikája. A tárlat megnyitásakor a kerületi irattárban őrzött 1937–1944 között vezetett noviciátusi krónikából hallhattak részletet a jelenlévők.

A noviciátus épületét 1944. szeptember 6-án bombatalálat érte, a krónika utolsó napjának (szeptember 9.) bejegyzésében pedig ez áll: „Nem akarjuk elfelejteni azt, amit Klára nővérünk mondott a bombázások idején:

Hiszünk a Jóisten jóságában, abban, hogy jó, amit szán nekünk, akár élet, akár halál is legyen az. És ha kikerülünk még élve a pincéből – amint, hogy kikerültünk –, akkor tudatosítsuk, hogy a még hátralévő életünkben megvalósítsuk igazán azt, amit a Jóisten rólunk elgondolt.”

Murányi Teréz testvér előadásából megtudhatták a jelenlévők, hogy a püspöki palotában őrzött Angyali üdvözlet kép a testvérek nagyváradi noviciátusi kápolnájának volt egykori ékessége, amely előtt nagyon sok szociális testvér tette le fogadalmát – nemcsak erdélyi, de szlovák és magyarországi testvérek is. Az egykori noviciátusi házban, amely hajdan az egyházmegye papi szemináriumának egyik szárnya volt, és amely jelenleg a nagyváradi egyházmegye zarándokközpontja, nemcsak Boldog Salkaházi Sára, de Slachta Margit is megfordult, erről tanúskodik az 1935-ben a pünkösdi lelkigyakorlat alkalmával készült fénykép.

A nyílt nap alkalmával Kővári Magdolna testvér, a társaság általános elöljárója bemutatta, hogy a magyar alapítású közösség hogyan terjedt el az egész világon, a nyílt nap keretében tartott műhelymunkák alatt pedig a résztvevők közelebbről is megismerkedhettek a jelen lévő kubai és kaliforniai testvérek révén az adott országban zajló szolgálataikkal.

A Szociális Testvérek Társaságának tevékenysége Romániában egy kofferrel kezdődött, melyből lelki könyvek és kegytárgyak kerültek elő, amelyek eligazítást, bátorítást adtak a száz évvel ezelőtti háborgó történelmi viszonyok között élő embereknek. Ma is szükség van eligazításra, bátor kiállásra, inspiráló életpéldákra. Ez adta az ötletet, hogy visszatérjenek a kezdetekhez, és hangsúlyosabb sajtóapostolkodással is ünnepeljék a jubileumi évet.

Bemutatták Fenyvesi Judit testvér A Fény útja a sötétségben című könyvét, amely születésének századik évében jelent meg magyarul is, a társaság romániai kerülete Creator könyvek kiadójának gondozásában.

A kötetet Murányi Teréz testvér mutatta be, akinek szöveggondozási és szerkesztési munkája révén jelenhetett meg a könyv, mely Fenyvesi Judit szociális testvér élettörténetét mutatja be, aki a Lélek vezetésének és átalakító hatásának köszönhetően a holokauszt és a kommunizmus rémségei közepette is meg tudta őrizni lelke integritását, és írásával tanúja akar lenni Isten hűséges szeretetének.

Mint szociális testvér túlélte családja tragikus sorsát, de a kommunisták tíz év börtönbüntetésre ítélték. Börtönéveinek nyomorúságát egy váratlan lehetőség követi: politikai menedékjogot kérhet Amerikában. Az olvasó felfedezheti benne az inspiráló vezetőt, aki reményt adott nemcsak a Szociális Testvérek Társasága közösségének, de a ma emberének is bátorítást nyújt élettörténetével.

A műhelymunkák alatt a résztvevők megismerkedhettek a közösség lelkiségével, betekintést kaphattak Boldog Salkaházi Sára testvér életébe, a lectio divina gyakorlatába, a szentlelkes imamódba, rácsodálkozhattak a nőiség szépségére, és megtapasztalhatták Fecske Orsolya testvérrel a művészi alkotás örömét is.

A nagyváradi noviciátusnak a háború véget vetett, de a történelem vihara nem tudta megtörni a közösség életerejét, ezért adtak hálát a szociális testvérek az augusztus 20-i szentmisén, amelyet Böcskei László püspök mutatott be a székesegyházban.

Forrás: Romkat.ro / Homa Ildikó SSS kerületi elöljáró

Fotó: Fecske Orsolya SSS

