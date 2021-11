Nyílt párbeszédre van szükség a mai válság idején – Ferenc pápa fogadta a Svéd Akadémia delegációját

A világjárvány által előidézett hosszú válság komoly próbatétel elé állította azon képességünket, hogy meg tudjuk-e hallgatni egymást – kezdte beszédét a pápa. – Ez egyrészt a korlátozások időszakához köthető, másrészt vitathatatlan, hogy az egész helyzet erőteljesen hatott az emberekre, gyakran észrevétlenül. Kicsit eltávolodtunk egymástól, zárkózottabbak lettünk, talán gyanakvóbbak is, vagy egyszerűen kevésbé akarunk találkozni, egymás mellett dolgozni, együtt létrehozni valamit annak minden örömével és fáradságával. Mi a teendő? – tette föl a kérdést a Szentatya. Először is tudatosítanunk kell a ránk leselkedő veszélyt, hogy meggyengül a kapcsolatteremtő képességünk, ami szegényebbé teszi a társadalmat és a világot. Ez a tendencia önkéntelenül is a közöny kultúrájának malmára hajtja a vizet.

Minden apró lépés, ami az embereket közelebb viheti egymáshoz, fontos. A találkozás és a párbeszéd mindennapos gyakorlatáról van szó. Ez egy olyan életstílus, ami nem kelt feltűnést, de segíti az emberi közösséget az előrejutásban, erősíti a társadalmi barátságot. A Fratelli tutti kezdetű enciklikája hatodik fejezetét éppen ennek szentelte a pápa: Párbeszéd és társadalmi barátság (198–224.)

A Svéd Akadémia, amelyet 1786-ban alapított III. Gusztáv király, olyan kulturális kitekintéssel rendelkezik világszinten, ami lehetővé teszi, hogy odaítéljék a Nobel-díjakat a kiemelkedő személyiségeknek. A pápa ezért is tartja fontosnak megosztani a társadalmi párbeszédről szóló gondolatait a testület tagjaival. Félő, hogy a közösségi média térnyerése a párbeszéd meggyengüléséhez vezethet. Egymás meghallgatása helyett sok monológ kap teret, gyakran agresszív hangvételben. A társadalmi párbeszéd ezzel szemben megkívánja, hogy tiszteletben tartsuk a másik álláspontját.

Ferenc pápa rámutatott, a párbeszéd nem rokon értelmű a relativizmussal. Éppen ellenkezőleg: egy társadalom annál nemesebb, minél inkább törekszik az igazság keresésére, és az alapvető igazságokban gyökerezik, valamint elismeri minden ember elidegeníthetetlen méltóságát. Ezt az alapelvet hívők és nem hívők is osztják. Építsük tehát a találkozás kultúráját! Vértezzük föl gyermekeinket a párbeszéd fegyverével! Tanítsuk meg őket a találkozás jó harcára! – buzdította a Svéd Akadémia tagjait Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír