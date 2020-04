Nyilvánossá tették a hitvalló püspök, Jakab Antal életét bemutató dokumentumfilmet

A dokumentumfilm 2019-ben elkészült, a Csíkszeredára, Gyergyószentmiklósra, Gyulafehérvárra és Budapestre ez év márciusra, Jakab Antal születésének évfordulójához kapcsolódóan tervezett díszbemutatókat azonban a világjárvány meghiúsította.

Az alkotók úgy határoztak, a helyzet bizonytalanságára való tekintettel nem várnak tovább: a filmet Jakab Antal megyéspüspöksége kezdetének negyvenedik évfordulóján, 2020. április 2-án nyilvánossá teszik.

A Rómában egyházjogi doktorátust szerző, teológiai tanárként is megbecsült, sokat szenvedett, tizenhárom évig börtönben is raboskodó Jakab Antal (1909. március 13., Kilyénfalva – 1993. május 5., Gyulafehérvár) 1972–1980 között segédpüspökként volt jelen a Gyulafehérvári Egyházmegye életében.

Szent II. János Pál pápa 1980. április 2-i hatállyal felmentette Márton Áron püspököt az egyházmegye kormányzásának gondjai alól, és azt az utódlási joggal kinevezett segédpüspökére, Jakab Antal püspökre bízta. Jakab Antal egy évtizeden keresztül, 1980 és 1990 között vezette megyéspüspökként a Gyulafehérvári Egyházmegyét, nagyon nehéz időszakban, az állami vezetés természetéből eredő súlyos megpróbáltatások közepette.

Annak is kerek – harmincadik – évfordulójára emlékezünk tehát idén, hogy az emlékezetben nagy tudású, bölcs és emberséges főpásztorként élő Jakab Antal 1990. április 29-én a csíksomlyói kegytemplomban átadta az egyházmegye vezetését utódának, Bálint Lajos segédpüspöknek.

Jakab Antal küzdelmes életútját és abban figyelemre méltó püspöki tevékenységét könyvek lapjai őrzik; szellemi hagyatékának gyűjteménye is elérhető; utcák, terek, intézmények viselik a nevét; díjak, versek, képzőművészeti alkotások emlékeztetnek rá; azonban korábban nem készült semmilyen dokumentumfilm-feldolgozás e jelentős életről és életműről.

A most nyilvánossá tett, Küzdve és bízva – Jakab Antal püspök életútja című film hosszú, 1 óra 36 perces változata végigvezeti a nézőt Jakab Antal életútján, születésétől a haláláig. Bemutatja gyermek- és ifjúkorát, diákéveit, pappá szentelését, római tanulmányait, teológiai tanári korszakát, titkos ordináriusi tevékenységét, letartóztatását és börtönrabságát, áttekinti az általános amnesztiának köszönhető szabadulásától a püspökké szenteléséig eltelt időt, segédpüspöki szolgálatát, és legrészletesebben a megyéspüspöki idejét ismerteti. A nyugalomba vonulásától haláláig eltelt három esztendő felvillantása után a film most elérhetővé tett hosszú változata az élő emlékezet bemutatására is kitér.

A dokumentumfilmet a csíkszeredai EPI Stúdió készítette, rendező Csúcs Mária, operatőr Csúcs Péter és Csúcs Endre. A stáb felkeresett minden olyan erdélyi, magyarországi és római helyszínt, amely Jakab Antal püspök életéhez szorosan kapcsolódik. Forgatásaik során kortársak, tanúk hiteles adatközlésekkel egészítették ki az irattárakból, levéltárakból megszerezhető ismeretanyagot.

Az életút és életmű bemutatásán túl a film további célja volt olyan példaképet állítani a szemlélő és különösen a fiatal nemzedék elé, aki hitét és népét mindenek fölött állónak tartotta, s azért mindent meg is tett – azaz példája ma is követésre méltó. A munkálatokban a Jakab Antal Keresztény Kör két alapító-vezetője, Varga Gabriella Budapesten élő újságíró, a püspök unokahúga és Vencser László Ausztriában élő morálteológus, a püspök egykori közvetlen munkatársa szakértőként vett részt. A film elkészítését a Bethlen Gábor Alap támogatta.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír