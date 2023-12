Nyíregyházán voltak lelkinapon a Görögkatolikus Érseki Hivatal dolgozói

A lelki vezető arra igyekezett rávilágítani, hogy keressük meg magunkban azokat a sötét foltokat, sötét pontokat, amelyek megváltásra szorulnak bennünk. Mik is ezek a sötétségek? Bűnök, betegségek, harag, hiúság vagy akár kevélység. Ha megvannak, akkor jó azokat számba venni, főleg az adventi készületben. Rá kell nézni a lelkünkre karácsony előtt, mi az, ami megváltásra szorul bennünk, és jobb híján oda vinni Jézusnak. Mert Jézus valamiért ebbe a sötétségbe szeretett megtestesülni.

Ha ezeket a sötét dolgokat felismerjük, akkor kezdődhet meg a gyógyulás, mert ott tudjuk várni a megváltást. Jézus a sötétségbe érkezett... Ha a karácsonyi ikont megvizsgáljuk, akkor látszik, hogy barlangban született, a sötétben, Ő erre vágyott. „Ezt nagyon sokáig nem értettem fiatal pap koromban, hogyan lehet a bűnösök társaságára vágyni? Sokat gyóntattam annak idején egy kis faluban húsvét előtt. Sokan gyóntak, mert megszokták, hogy kell az ünnep előtt. Na, ott nem volt bűnös! Atyám, nekem nincs haragosom, rengeteget imádkozom, sokat böjtölök... – mondták a hívek. Miután végighallgattam több órán keresztül, megértettem, Jézus miért vágyott inkább a bűnösök társaságára. Szinte fellélegzés az őszinte bűnösökkel lenni, mint a magukat igaznak mondó, képmutatókkal, farizeusokkal. Keressük hát meg ezeket a sötétségeket magunkban, ezeket vihetjük ugyanis ajándékba, mint ahogy vitték a napkeleti bölcsek. Bár sokkal értékesebbet nem tudunk adni, de ha valljuk azt, hogy megváltásra szorulunk, akkor nagyobb ajándék nincsen Jézusnak.”

A nap folyamán a hivatali munkatársak Szabó Tamás pasztorális helynök kalauzolásával megtekintették a nemrég újra festett és megáldott Szent Miklós görögkatolikus székesegyházat. A helynök arra kívánta felhívni a figyelmet, hogy az ünnep előtt vegyünk példát, mégpedig nem is akárkikről, hanem a pásztorokról. Hiszen ők tudtak elcsendesedni – ami valljuk be, nem igazán megy a ma emberének. Adott esetben le tudtak lassulni – nem élték a mai túlhajszolt életet. Tudtak beszélgetni – nem pedig pletykálni, és rosszat mondani másokra. De még énekelni is szerettek. A csapat el is kántálta a Mennyből az angyal kezdetű karácsonyi éneket.

Miután megtekintették a csodaszép, újrafestett ikonokat, a munkatársak útja a Görögkatolikus Múzeumba vezetett, ahol Szabó Irén igazgatóasszony tartott tárlatvezetést.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír