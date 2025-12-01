Nyisd ki a szívedet az ég felé! – Székely János mutatta be az első roráte szentmisét Szombathelyen

A főpásztor arra biztatott, a várakozás ideje alatt gyűljenek össze családtagok minden este, gyújtsák meg az adventi koszorún a gyertyát, énekeljenek együtt, engedjék be Isten békéjét, fényét otthonaikba és a szívükbe.

Talán gyerekesnek tűnhet az adventi várakozás, ahogyan várjuk az ünnepet, az ajándékot. Sokan azt gondolják, hogy aki felnőtt, az megdolgozik, megküzd a dolgokért. Eléri, megszerzi azokat.

Azt talán valóban el lehet érni, hogy sikereink legyenek – de azt, hogy maga az életünk sikerüljön, az igazi belső békét csak ajándékba, odafentről kaphatjuk.

Az advent erre hív: csendesedj el, nyisd ki a szívedet az ég felé.

Székely János felidézte, hogy a betlehemi bazilika bejáratát nagyon alacsonyra építették, aminek jó oka van: abba a szentélybe, ahol az Isten gyönge kisgyermekként megszületett, minden ember csak meggörnyedve, mélyen meghajolva léphet be.

A püspök egy történetet is elmondott. Egy legenda szerint volt két testvér, akiknek különös álmuk volt. Mindketten két hármas kapuzatot láttak. Ám az egyikük álmában a középső kapu volt nagy és széles, míg a két szélső alacsony és szűk. A másiknál éppen fordítva: a két szélső kapu nagy és tágas, s a középső kapu szűk és kicsi. Egy hang szólt hozzájuk: „Válassz!” Az első fiú azt gondolta: „Én a középső nagy kapun megyek be, görnyedjenek mások.” A másik pedig ezt: „Az oldalsó kapukat választom, nem akarom, hogy miattam bárkinek is görnyednie kelljen.” Mindketten híres emberek lettek. Választásuk pedig a haláluk után nyert értelmet: az elsőt eltemették, a másodikat meg is siratták.

Székely János arra hívott:

az ünnepre várakozva használjuk ki a következő négy hetet arra, hogy keressük és szolgáljuk szeretteink és a körülöttünk élők örömét.

Az olvasmány nyomán ássuk el a csatabárdokat és vessünk véget a kicsinyes torzsalkodásoknak. Váljunk mi is inkább a béke, az alázat emberévé.

A szombathelyi székesegyházban az adventi időben hétfőtől szombatig reggel 6 órakor kezdődnek a hajnali szentmisék, amelyeket az egyházmegye YouTube-csatornáján is követhetünk.

Forrás és fotó és videó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír