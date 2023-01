Óévzáró és újévnyitó szertartások külhoni egyházmegyéinkben

Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye

Január 1-jén a gyulafehérvári érseki kápolnában immár hagyományosan újévi szentségimádási napot tartottak. Az alkalmat 18 órakor szentmisével zárták, melynek főcelebránsa Kovács Gergely gyulafehérvári érsek volt.

(A gyulafehérvári főegyházmegyében az év minden napján reggeltől estig imádkoznak az Oltáriszentség előtt valamelyik templomban vagy kápolnában örökös szentségimádási nap keretében.)

Forrás és fotó: Romkat.ro/Gyulafehérvári egyházmegye Facebook-oldala

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

Az év utolsó estéjén, 2022. december 31-én, szombaton 18 órakor Böcskei László püspök mutatott be hálaadó szentmisét a nagyváradi székesegyházban. A liturgia keretében Pék Sándor plébános beszámolt az elmúlt év gazdasági és lelkipásztori eseményeiről, a szentmise végén pedig külön imában kérték Isten irgalmát a reggel elhunyt XVI. Benedek pápa lelki üdvéért.

A 2023-as polgári év első napján, Szűz Máriának, az Isten Anyjának ünnepén délelőtt ugyancsak a főpásztor celebrált szentmisét a székesegyházban. Az egyetemes könyörgésekben a hívek megemlékeztek XVI. Benedekről is. A nagyváradi székesegyházban január 6-ig minden reggel a nyolc órai szentmisén imádkoznak majd az elhunyt emeritus pápáért.

Forrás és fotó: Romkat.ro/Nagyváradi egyházmegye

Szatmári Római Katolikus Egyházmegye

Az év első napján, Szűz Mária Istenanyasága ünnepén a püspöki palota kápolnájában egész napos szentségimádást tartottak, ahol a hívek együtt imádkoztak az Oltáriszentségben valóságos módon jelen lévő Krisztus előtt.

A szentségimádás a Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek, a Kálvária-templom román és német nyelvű imacsoportja, az Önkéntes Beteglátogatók csoportja, a Keresztény Élet Közössége (KÉK), a Mária Légió és a Szent Erzsébet Nőszövetség vezetésével történt, a csoportok egész nap váltották egymást.

Forrás és fotó: Szatmári egyházmegye

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

December 31-én, szombaton 18 órakor a temesvár-belvárosi Szent Katalin-templomban Pál József Csaba megyéspüspök hálaadó szentmisét mutatott be számos egyházmegyei egyházi elöljáró és lelkipásztor koncelebrálásával.

A szentmise kezdetén a főpásztor hangsúlyozta: legfőképpen azért ad hálát Istennek, hogy ebben az évben is mellettünk volt, s ezt az utat, ezt az évet velünk együtt akarta végigjárni. Adjunk hálát Istennek a körülöttünk lévő embertársainkért is – fogalmazott, munkatársaiért személyesen is köszönetet mondva. Jäger Béla esperes, plébános homíliáját az idő és az örökkévalóság párhuzamára építette.

„Új esztendő virrad az emberiségre. Jövő ilyenkor, egy ehhez hasonló estén vajon hányan leszünk még életben? Mi fog történni az új, 2023-as évben ezzel a világgal, amelyben élünk, mi lesz a sorsunk? Mit kívánjunk magunknak a jövőre? Gazdagságot és dicsőséget vagy egészséget és tiszteletet? Mindez nem sokat jelent. Csupán egyetlen dolog örök érvényű: hinni Krisztusban” – fogalmazott a szónok. A szentmise végén Pál József Csaba megyéspüspök szentségi áldásban részesítette a híveket, és minden jelenlévőnek kegyelemmel teli, Istentől megáldott új esztendőt kívánt.

A 2023-as év első napján, 10 órai kezdettel a püspökség kápolnájában celebrált szentmisét a főpásztor. „Az evangéliumban arról olvasunk, hogy még a pásztorok is képesek voltak hirdetni Isten igéjét. Tegyük fel azt a kérdést, amit sokan feltesznek ezekben a napokban: mit hoz az új év? Nem tudjuk, mit hoz az új év, de nem is ez a lényeg. Ami számunkra lényeges, az az, hogyan viszonyulunk ahhoz, amivel az új évben szembe kell néznünk. Mi lesz a reakciónk, a válaszunk mindarra, amit tapasztalni fogunk?” – tette fel a kérdést. „Lehetek az elégedetlen, dühös, felháborodott, vagy lehetek a béke és az öröm hirdetője, mint a pásztorok” – mutatott rá végül Pál József Csaba.

A szertartást szentségimádás követte.

Forrás és fotó: Temesvári egyházmegye

Magyar Kurír