Ökológiai megtérésre hív a debreceni Szent II. János Pál Intézet

Nagyböjt a megtérés ideje, de ahogy Szent II. János Pál pápa fogalmazott: „Ösztönöznünk és támogatnunk kell (...) az »ökológiai megtérést«, amely az utóbbi évtizedekben az emberiséget érzékenyebbé tette a katasztrófára, mely felé halad.”

„Ne dobd ki, inkább add nekünk!” – kérik a szervezők azokat, akik odafigyelésükkel bekapcsolódnak a bennünket körülvevő teremtett világ védelmébe, és az ökológiai megtérés mellett döntenek. Arra kérik az akcióba bekapcsolódókat, hogy az italosdobozokat vigyék be a plébániára (Debrecen, Füredi út 6.) vagy váltsák be a visszaváltó automatákban, a visszaigazoló blokkot pedig dobják be a plébánia postaládájába; a gyűjtés során befolyt összeg adományként is átutalható a Szent II. János Pál Intézet Egyesület bankszámlaszámára (10702064-71990042-51100005).

