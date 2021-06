Oktatási továbbképzést tartottak Debrecenben a Görögkatolikus Metropólia zenepedagógusai számára

A szerző gondozásában megjelent kötet több mint 300, az általános iskola felső tagozatának ének-zenei tananyagára épülő népzenei felvételt tartalmaz énekes és ének nélküli változatban. Felhasználásának lehetséges módjait szakmai napon ismerhették meg a metropólia zenepedagógusai.

A továbbképzésen arra is lehetőség nyílt, hogy az iskolai oktatásban hasznosítható liturgikusének-tanítással is foglalkozzanak a szakemberek, akik azután az elhangzottakhoz kapcsolódó szakmai kérdésekről, ötletekről, az énektanítás alapvető pedagógiai módszereiről és azok tapasztalatairól is megoszthatták egymással elképzeléseiket. Ehhez kapcsolódóan a Liszt- és Érdemes Művész Díjas Bubnó Tamás, a Szent Efrém Férfikar vezetője tartott rendhagyó énekórát a tanároknak.

Az Aki dudás akar lenni CD-mellékletei színesebbé, élvezetesebbé tehetik az énekórákat, segítve a gyerekek felkészülését és hogy ismét örömmel énekeljenek. Ezen felül kiválóan használhatók énekkari munkában, iskolai ünnepségek vagy színjátszó előadások betétjeként is.

A Hajdúdorogi Főegyházmegye jóvoltából a kiadványt a Görögkatolikus Metropólia minden oktatási intézménye megkapta, amelyhez kiegészítésül készült egy videó is, amely az alkotóval folytatott szakmai beszélgetést és egy szakmai ajánlást tartalmaz.

Az esemény védnöke Kocsis Fülöp érsek-metropolita volt.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye



Magyar Kurír