Október 12-ig lehet jelentkezni az első keresztény könnyűzenei felnőttképzésre

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) támogatásával korábban is több pályázat kínált különböző lehetőségeket a vallási könnyűzenészek számára, azonban a most megvalósuló, a váci Apor Vilmos Katolikus Főiskola saját oktatási tevékenységébe illeszkedő keresztény könnyűzenei képzés új távlatokat nyit, sőt ösztöndíj is segíti majd a jelentkezőket.

A képzés elsősorban a keresztény könnyűzenészek szakmai fejlődését szolgálja – mondta a sajtótájékoztatón Rétvári Bence, az Emmi parlamenti államtitkára, hozzátéve, hogy az Apor Vilmos Katolikus Főiskola az első olyan felsőoktatási intézmény, ahol ilyen jellegű képzés indul.

Gloviczky Zoltán, az intézmény rektora kiemelte, a sajátos könnyűzenei képzést két pillérre alapozzák: egyfelől a hagyományos főiskolai kántorképzés kiegészítő elemeként jelenik meg, másfelől azonban kifejezetten a könnyűzenei szolgálattal kapcsolatos tudnivalókat hivatott a hallgatók számára átadni. Ez egy kompletten felépített, 1700 órás, többéves tanfolyam- és kurzusrendszer, amely elsőként Magyarországon elérhető.

A létrejött négyes szintű képzés az állam által elismert képesítést nyújt, és az európai képesítésrendszerrel össze van hangolva; az Oktatási Hivatal végzése nyomán szakképzettséget igazoló dokumentummal zárják tanulmányaikat a résztvevők. Ilyen módon képesítésüket úgy fogadják majd el, mint bármely más művészeti ágazat képesítését – ismertette Modláné Görgényi Ildikó szakképzési referens.

A felnőttképzést ajánlják mindazok számára, akik változatos alkotómunka keretében szeretnék fejleszteni tudásukat a liturgikus és a liturgián kívüli zenei szolgálatok tökéletesebb, igényesebb, művészi ellátására, Isten dicsőségére és az Egyház közösségének javára.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Egyházzenész II. kántor–gitáros szakképesítésére ITT lehet jelentkezni. A határidő: október 12. éjfél. Az alkalmassági vizsga október 16-án, 10 órakor kezdődik a váci főiskolán.

Maga a képzés nem illeszkedik felsőoktatási tanévekhez. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán elérhető keresztény könnyűzenei felnőttképzés november első hétvégéjén kezdődik.

Gável Gellért, a főiskolán induló felnőttképzés szakmai vezetője a szakmai napon kifejtette, a képzés egyértelműen épít az egyház zenei hagyományára. A tanulmányok igazodnak a tradícióhoz, valamint ugyanilyen gondos figyelemmel állítják a szent szolgálatba a kor széles körben elterjedt, egyetemes zenei nyelvezetét. A képzés során a hallgatók a zenetörténeten belül foglalkoznak a könnyűzene egyes korszakaival is, párhuzamosan a keresztény zene kialakulásának állomásaival. Mindeközben kiemelt figyelmet fordítanak a zenei dicsőítés bibliai gyökereire.

Az elméleti és a gyakorlati felnőttképzési program tartalmazza a szükséges zenei, liturgiai, bibliai, népzenei és egyházzenei, illetve egyháztörténeti ismereteket, emellett pedig a gyakorlati fejlődés lehetőségét kínálja egyrészt a hangszerhasználatban, másrészt az előadó-művészeti műhelytitkok elsajátításában, akár liturgikus zenei szolgálatot látna el valaki, akár a nem templomi környezetben megrendezett dicsőítő alkalmak koncertjellegű zenei eseményein működne közre. Figyelmet fordít továbbá a helyes előadó-művészetre és a klasszikus, illetve könnyűzenei éneklésre is. Gyakorlati módon vezet be a dalszerzés rejtelmeibe, a kamarazenélés révén pedig új zenei csoportok születésének ad teret, amelyek elmélyíthetik a liturgikus eseményeken történő könnyűzenei (gitáros) szolgálatok helyes módját.

Az Egyházzenész II. (kántor–gitáros) szakképzési programról részletesen ITT tájékozódhatnak.

Forrás és fotó: Vasárnap.hu

Magyar Kurír