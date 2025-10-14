Október 16-án temetik újra Martincsevits Pál földi maradványait

2025. október 14.
Az egykori gyékényesi plébános földi maradványait a kaposvári Szent II. János Pál-körkápolna kriptájában helyezik örök nyugalomra október 16-án, a kápolnában 10 órától bemutatott szentmisét követően, mindkét szertartást Varga László kaposvári megyéspüspök vezeti.

Martincsevits Pál atyát 1945. április 1-jén, húsvét vasárnapján végezte ki egy bolgár katona Gyékényes közelében. A katonák, miután elfoglalták Gyékényest, a lakosságot a horvátországi Golára akarták áttelepíteni, ezért kiürítették a falut. A lakossággal együtt gyalogolt Pál atya és Hajnal Zénó ferences atya is. A bolgár katona kihívta a lakosokkal együtt gyalogló két papot a menetoszlopból, majd lelőtte őket. A plébánost és a ferences szerzetest a pár nappal később visszatérő hívek temették el a falu temetőjében. Martincsevits Pál hamvai a gyékényesi temetőben nyugodtak 1965-ig, amikor a család kérésére újratemették Pakodon.

Az elmúlt hónapokban a Ferences Rendtartomány és a Kaposvári Egyházmegye munkatársai feltárták a sírt, hogy beazonosítsák Martincsevits Pál és Hajnal Zénó OFM földi maradványait. A vizsgálatok lezárultával Pál atya maradványait Varga László megyéspüspök megbízásából Háda László zalakarosi plébános, az egyházmegyei irgalmasság misszionáriusa vette át.

Mint ahogyan arról korábban hírt adtunk, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia hozzájárulásával Varga László megyéspüspök elindította Martincsevits Pál vértanúság hírében elhunyt katolikus pap boldoggáavatási folyamatát.

Fotó: Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

