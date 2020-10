Október 4-én gyűjtik a templomokban a péterfilléreket a pápa karitatív céljaira

A Covid-19-világjárvány következtében kialakult helyzet, illetve a globális szinten megjelent nehézségek egyre sürgetőbbé teszik, hogy tettekkel, látható jelekkel is segítsük a Szentatya tevékenységét, az egész világra kiterjedő karitatív misszióját. A legkisebb adomány is hatalmas segítség, hiszen ezeknek köszönhetően nyílik lehetőség konkrét tervek megvalósítására, amelyek Ferenc pápa közelségét biztosítják a koronavírus által okozott nyomor és szenvedés közepette is.

Kapcsolódjunk Ferenc pápa szándékához ezen a vasárnapon, hogy ezáltal is megéljük a közösséget a világegyházzal.

Tavaly a magyar egyház közel 63 millió forintnyi adományt küldött a pápa céljaira. A Szentszék a hagyományos templomi gyűjtés mellett más módokon is elfogadja a hívek felajánlásait, például banki átutalással is tudják segíteni a pápa által támogatott rászorulókat (számlaszám: FinecoBank S.p.A. IT 52 S 03015 03200 000003501166 EUR, bic: FEBIITM1, swift: UNCRITMM, tárgy: Obolo di San Pietro (Peter’s Pence), név és teljes lakcím feltüntetésével). A Vatikán internetes oldalán a Péterfillér Hivatal online adományokat is fogad.

Az úgynevezett péterfillérek gyűjtése a 8. században indult el, amikor az újonnan megtért angolszászok önkéntes hozzájárulást küldtek a Szentatyának. Ekkortól alakult ki a „Denarius Sancti Petri” adományozása, amely a középkorban általánossá vált az európai országokban. Noha a reformáció korában elmaradt a péterfillérek gyűjtése, a 19. században újraéledt a szokás, majd 1870 és 1929 között a Vatikán egyetlen bevételi forrásává vált. Magyarországon 1993-ban indult újra a gyűjtés, több évtizedes kényszerű szünet után.

