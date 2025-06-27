Október végén Rómában tanácskoznak a Jézus Társasága tartományfőnökei

A találkozó jezsuita módra lelkigyakorlattal kezdődik, de az azt követő munka is az imádság, a csend és a meghallgatás légkörében zajlik majd. A központi téma a Társaság misszionáriusi identitása lesz, annak feltárása, hogy milyen területeken működik már a Szentlélek, hogy a jezsuiták hova helyezzenek nagyobb erőforrásokat. Az olyan kérdések, mint a migráció, a digitális kultúra és az éghajlatváltozás mind felvetik a kérdést, hogy mit jelent misszionáriusnak lenni.

A másik nagy téma a Társaság egyetemes apostoli prioritásai. A négy preferencia – az Istenhez vezető út megmutatása, a kirekesztettekkel való együtt járás, közös otthonunk, a Föld gondozása és a fiatalok kísérése – 2019 óta alakítja a Társaság küldetését. A találkozó nemcsak az eddigi eredményeket fogja értékelni, hanem azt is megvizsgálja, min kell változtatni.

Emellett a figyelem középpontjában áll majd az együttműködés a laikusokkal és más szerzetesrendekkel, az elöljárók vezetői szerepe, a gyermekek és kiszolgáltatott emberek védelme, valamint a jezsuita hivatások kérdése is.

A generális atya szavai szerint ez a találkozó jó alkalom arra, „hogy együtt elmélkedjünk Jézusról, a történelem Uráról, mert ha rátekintünk, nem tévedünk el. Ezért ez az imádság, a lelki beszélgetés és a közös elmélkedés ideje lesz”.

„A találkozón rátekintünk együtt a Jézus Társasága helyzetére, tesszük mindezt imában és beszélgetésekben. Provinciálisként jó bekapcsolódni ebbe a folyamatba, és látni a nemzetközi preferenciákat, kihívásokat. Ezekhez igazodva tudunk ránézni saját provinciánkra is” – mondja András Attila magyar tartományfőnök.

A Jézus Társasága működése A jezsuita közösségeket helyben az elöljáró, regionális szinten a tartományfőnök vagy a régió elöljárója, globálisan pedig a generális vezeti. A Jézus Társasága legfontosabb kérdéseiről, például az új generális személyéről az általános rendgyűlésen döntenek, amelyet csak ritkán, rendszerint az előző generális halála vagy lemondása után, illetve más kiemelten fontos döntések előtt szoktak összehívni. A rend fő elöljáróinak (a tartományfőnökök, a régiók elöljárói és a generális) találkozója ezzel szemben egy rendszeres időközönkénti tanácskozás, melyet két általános rendgyűlés között tartanak meg, általában hatévente. Döntési jogköre nincs, célja, hogy a generális minél tisztább képet kapjon a Jézus Társasága egyetemes állapotáról, problémáiról és kezdeményezéseiről, valamint a rendtartományoknál magasabb szintű együttműködések lehetőségéről.

Forrás és fotó: Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya

