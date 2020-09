Ökumenikus tanévnyitót tartottak Szepsiben

Juhász Jenő mérnök, az egyháztanács tagja a szentmise előtt elmondta: a csontereklyéket őrző tartót a hozzá hasonlító Szent Jobb-szimbólumra helyezték ki, amely Kassán az 1938-tól 1945-ig felállított országzászlórúd tetejét díszítette, és amely eddig ismeretlen körülmények között került Makrancra. Ott egy kémény mögé rejtették az egyik nyári konyha padlásán. 2001-ben véletlenül találtak rá a ház tulajdonosai. 2012-ben született ötlet, hogy a Szent Jobb-szimbólumot ereklyehordozóvá alakítsák, amit Szent István király ünnepén vállra véve, körmenetben lehet hordozni.

Az ünnepségen az is elhangzott, hogy Szepsiben új egyházi iskola épül, amelynek kápolnáját Boldog Salkaházi Sára tiszteletére szentelik fel.

Az ökumenikus tanévnyitón Gábor Bertalan római katolikus esperes-plébános köszöntötte a résztvevőket. Felidézte: Húsz éve, amikor Erdélyi Géza református püspökkel az élen bevonultak az első országos tanévnyitóra a deáki plébániatemplomba, nem gondolta, hogy húsz év után hasonló ünnepség lesz itt, Szepsiben.

„A kerek évforduló is bizonyítja: Velünk az Isten, aki újabb és újabb feladatokat bízva ránk, megtartott minket egymásnak – fogalmazott Gábor Bertalan. – Mondjunk köszönetet, és imádkozzunk közösen, hogy feladatainkat a Szentlélek segítségével felismerjük, és azt véghez is vihessük. Beismerjük, talán nem voltunk mindig Istennek és egymásnak jó, hálás, okos és bölcs munkatársai, ezért most a szent csendben tekintsük önmagunkba: a szépért adjunk hálát, a kevésbe szépért kérjük Isten és egymás bocsánatát.”

A református egyház részéről Molnár Árpád, a szepsi gyülekezet lelkipásztora, a Görögkatolikus Egyház részéről Gocsík József parókus, a Római Katolikus Egyház részéről a helyi esperes-plébános, az ungvári születésű Karch Krisztián káplán, valamint a szepsi egyházi iskola diákjai és pedagógusai mondtak könyörgő imát.

Az ünnepség során a szepsi Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont és a Magyar Tannyelvű Alapiskola diákjai és pedagógusai emlékeztek meg államalapító szent királyunkról.

Az ökumenikus tanévnyitó az Úr imádságával és a történelmi egyházak képviselőinek áldásával zárult.

Forrás és fotó: Szepsi Római Katolikus Esperesség

