Ökumenikus ünnepségen fogadták a betlehemi lángot Debrecenben

Turányi Szilárd, a Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-Alföldi Kerület elnöke először Papp Lászlónak, Debrecen polgármesterének adta át a szent lángot. A városvezető elmondta, ebben a nehéz időszakban, 2020 végén a betlehemi Születés templomának örökmécseséről érkező láng erőt és hitet kell hogy adjon nekünk. A betlehemi láng, amely a szeretetet és a békességet szimbolizálja, lelkükben erősítse mindazokat, akik nap mint nap küzdenek embertársaink egészségért, és akik a koronavírus-járvány miatt betegként várják a gyógyulás pillanatát – hangsúlyozta.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke kiemelte, hogy a reformátusok számára a láng az Igére mutató jel, amely segíti a tájékozódást, az eligazodást. A püspök mindazoknak ajánlja ezt a lángot, akik úgy érzik, sötétség van körülöttük, és a következő lépés megtételéhez szükségük van a betlehemi fény segítségére.

Kocsis Fülöp érsek-metropolita azt hangsúlyozta, hogy oly nagy a szeretet lángja, hogy kihunyni sose fog. Hiába tűnik most kézben tartva oly gyengének, alig pislákolónak, mégis azt mondhatjuk, hogy a betlehemi láng kiolthatatlan. Debrecenben is így lesz, egymásnak továbbadva, a szeretet lángja a szívünkben él tovább, és ott lobog.

Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke elmondta, hogy Betlehemben találkozott az ég és a föld, eljött az Isten végtelen útján, hogy közösséget vállaljon vele, hogy áldozatot hozzon érte. Ez a kis láng, amely a gyertyán ég, ezt az áldozatot jelképezi az Isten részéről. Miként egy gyertya feláldozza a létezését azzal, hogy elég, és közben fényt, világosságot, meleget sugároz mindenki felé. Ajánlom ezt a fényt mindazoknak és mindazokért, akik áldozatot hoznak másokért, és ezáltal Krisztushoz válnak hasonlóvá. A szeretet így működik, áldozat nélkül nincs szeretet – fogalmazott a főpásztor.

Asztalos Richárd, a Debreceni Evangélikus Egyházközség igazgató lelkésze elmondta, hogy ma, amikor erre a lángra tekintünk, örvendhetünk annak, hogy ez eggyé tesz, eggyé tett bennünket, mert minden felekezet képviselője itt van, és együtt vihetjük haza templomainkba a szeretet és a béke lángját.

Bereczki Lajos, a Baptista Teológiai Akadémia rektorhelyettese szerint sokan érezhetik úgy, hogy ez az időszak különösen nehéz számukra, ezért különösen fontos üzenetet közvetít felénk most a láng: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”

Sipos Barnabás, a Debreceni Szent Háromság magyar ortodox egyházközség parókusa azt kívánta, hogy a betlehemi láng mindannyiunk életét ragyogja be, és a templomokból jusson el minél több olyan helyre ez az isteni fény, ahol most nagy szükség van a szeretetre és a lelki vigaszra. Turányi Szilárd az ünnepi eseményen bejelentette, hogy idén a betlehemi láng eljutott Kárpátaljára is.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: C. Kiss Ilona

Magyar Kurír