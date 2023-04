Krizmaszentelési szentmisék egyházmegyéinkben

Egri Főegyházmegye

Ma a krizma áll figyelmünk középpontjában, az a szent olaj, amivel megkentek bennünket keresztségünkkor, az a szent olaj, amivel a bérmálkozók homlokát megkenem – mondta Ternyák Csaba egri érsek a krizmaszentelési szertartás kezdetén. A főpásztor külön köszöntötte a szentség felvételére készülőket, úgy fogalmazott: ez az első nagy lépés azon az úton, ami a hitben való megerősítés útja, s ez a papság ünnepe is, hiszen krizmával kenik meg a papokat is szentelésükkor, s a templomok szentelésénél is jelen van a krizma.

A főpásztor szentbeszédében rámutatott: mindannyian részesedtünk a keresztség által a királyi papságban, így beteljesedett rajtunk Krisztus ígérete. Jézus papsága két formában maradt fenn az Egyházban: az egész megváltott nép a királyi papság részese, a testvéri szeretetből kiválasztottak pedig a kézrátétel által válnak szolgálata részeseivé.

A felszentelt papok hálát adnak a kiválasztottságért, de ez nem rangot, hanem szolgálatot jelent!

Ternyák érsek hangsúlyozta: idén az ünnepnek és Szent Péter utódával ápolt egységünknek sajátos hangsúlyt ad az a tény, hogy rövidesen hazánkba látogat Ferenc pápa, hogy megerősítsen bennünket katolikus hitünkben és abban a személyes meggyőződésünkben, hogy a mi személyes jövőnk is Krisztus. Ekkor és a készület imádságában is kifejezésre juttathatjuk hűségünket a mindenkori pápa iránt, akiben Szent Péter utódát látjuk és tiszteljük.

A szentbeszédet követően a lelkipásztorok megújították papi ígéreteiket, kifejezve hűségüket. Ezt követően a diakónusok az edényeket a főpásztor elé vitték aki megszentelte a betegek, a keresztelendők olaját és a szent krizmához való olajat.

* * *

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter bíboros, prímás a budapesti Szent István-bazilikában mutatott be krizmaszentelési szentmisét április 6-án, nagycsütörtökön délelőtt. A hagyományoknak megfelelően a homíliát követően az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye lelkipásztorai megújították a felszentelésükkor tett papi ígéreteiket.

A bíboros az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye papságával és az egyházmegye területén szolgáló szerzetespapokkal együtt mutatta be a szentmisét, melyen koncelebráltak Michael Wallace Banach apostoli nuncius, a főegyházmegye segédpüspökei, Mohos Gábor és Martos Levente Balázs, valamint teljes papsága, illetve együtt ünnepeltek a főegyházmegye diakónusai és hívei is.

Erdő Péter szentbeszédében – melyet Süllei László, a Budapest-Vári Nagyboldogasszony Főplébánia plébánosa, érseki általános helynök olvasott fel – kiemelte, hogy hitünknek emberi szóval is kifejezhető, határozott igazságtartalma van. Jézus tanítása a zsinagógában részletes életeszmény, de határozott képet ad magáról Istenről, az Ő teremtő és megváltó művéről és arról a célról is, amelyet az egyes ember és az egész emberiség elé kitűzött.

Ha arról panaszkodunk, hogy sokan körülöttünk értelmetlennek érzik az életüket, vagy szenvednek a szorongástól, ha belegondolnak a szomszédunkban zajló háborúba, vagy azokba a veszélyekbe, amelyek az egész emberiséget fenyegetik, akkor nem feledkezhetünk meg arról, hogy Krisztus nem hagy vigasztalás és erősítés nélkül minket.

Néha bennünket magunkat is megérint a csüggedés és a bizonytalanság kísértése. Néha azzal áltatjuk magunkat, hogy újra mérlegelnünk kell, milyen hivatást válasszunk. Csakhogy

nem mi választunk, hanem Jézus az, aki kiválasztott minket és meghívott az apostoli küldetésre. Lelkünkbe égette a felszentelés eltörölhetetlen bélyegét.

A mi kérdésünk tehát az, hogy hogyan teljesíthetjük jobban a küldetésünket.

Ha ennek az útját megtaláltuk, akkor életünket olyan öröm tölti el, amely nem hasonlítható az anyagi javak bőségéhez (vö. Zsolt. 4,8), sem a társadalmi sikerhez. Lelkéből adott nekünk és ezt a Szentlelket adják tovább a szenteléskor az apostolok utódai nemzedékről nemzedékre. Mert emberi erőnket meghaladja a feladat, amit kaptunk. A tanítás és a szentségek hitelességének gondos őrzése kötelességünk és egyben biztosítéka annak, hogy a szabadító üzenet és a kegyelmi ajándékok valóban eljutnak az emberekhez.

A homília után következett a papi ígéretek megújítása, majd állandó diakónusok hozták be a szentelésre előkészített olajokat a fémedényekben: a szent krizmához való olajat, a betegek olaját és a keresztelendők olaját. A betegek olaját és a keresztelendők olaját megáldotta a főpásztor, a krizmához való olajat pedig megszentelte.

Fotó: Merényi Zita

* * *

Győri Egyházmegye

Április 5-én, nagyszerda délelőtt mutatta be az olajszentelési szentmisét Veres András megyéspüspök Pápai Lajos emeritus megyéspüspökkel és az egyházmegye papságával együtt a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. A liturgiában a lelkipásztorok megújították szenteléskor tett ígéreteiket.

A szentmise elején arra kérte Veres András megyéspüspök a jelenlévő lelkipásztorokat, hogy imádkozzanak egymásért, az Egyházmegye papjaiért, különösen azokért, akik betegség vagy öregségük folytán nem tudnak jelen lenni, vagy csak egyszerűen nincsenek itt. Azt hangsúlyozta, hogy a papságban mindnyájan összetartoznak. Közöttük egy lelki testvériségnek és közösségnek kell megvalósulnia.

A szentbeszédet a püspöki tanítószéken, a katedrán ülve tartotta a főpásztor, aki felhívta a figyelmet arra, hogy ez a nap egy lehetőség az ünnepi szolgálat előtt az elcsöndesedésre és a papi hivatás elmélyítésére.

Jézus meghívása szükséges a papi szolgálathoz. Érdemes ilyen szemmel olvasni az evangéliumot. Nem mindenkit hív meg erre a sajátos szolgálatra, de akiket meghív, azoknak ez egy rendkívüli ajándék és Isten szeretetének a kifejeződése. Tőlük Jézus az egész életüket várja, nemcsak valamennyit, hanem az egészet. Ő szeretetből hívja meg az embert, a viszontszeretetnek pedig a természetéhez tartozik, hogy mindent adni akar.

Ferenc pápa a Patris corde kezdetű apostoli levelében írja: „Ahol egy hivatás, legyen az házas, cölebsz vagy szűzi hivatás, nem éri el az önajándékozás érettségét, hanem megáll a pusztán áldozati logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság és a csalódottság kifejezésévé válik.” A szeretet önátadásának érettségére eljutni. Ez mindnyájunk számára a feladat.

Papnak lenni óriási ajándék és öröm, s nemcsak áldozat. Hiszen öröm is Isten szolgálatában lisztté őrlődni, borrá préselődni. Minél inkább átadom magam ebben a szolgálatban Istennek, annál inkább érzem hivatásom örömét.

A papság a szentbeszédet követően megújította szenteléskor tett ígéreteit, amelyet az olajszentelés szertartása követett. A keresztelendők olaját egy fiatal házaspár, a betegek olaját egy idős házaspár, a krizmát két diakónus vitte a megyéspüspök elé.

Fotó: Horváth Gábor

* * *

Szombathelyi Egyházmegye

Az idei nagycsütörtöki olajszentelési szentmise rendhagyó volt a Szombathelyi Egyházmegyében. Ezen az ünnepen került sor négy kispap, Járfás Ádám, Pongrácz Benedek, Rákos József és Rátkai István diakónussá szentelésére. Kegyelmi állapot, hogy a tavalyi év után, idén újabb négy diakónusa van az egyházmegyének. Hála legyen Istennek ezekért a fiatalokért. Imádkozzunk értük! – többek között ezt is kérte szentbeszédében Székely János megyéspüspök is, aki arra hívta fel a diakónusok figyelmét, hogy nekik is – hasonlóan Krisztushoz – teljes önátadásban kell élniük, szolgálniuk kell az embereket. Mi emberek arra születünk, hogy ajándékká tegyük az életünket. Akkor lesz valaki boldog, ha sikerült odaadnia az életét.

Az út nem lesz könnyű amin járnotok kell, inkább az ellenkezőjét ígérte Jézus – figyelmezetett Székely János –, azonban egyvalamit megígért: soha nem hagy el minket, és ad mellénk testvéreket.

Ha nehézségekbe ütköztök, ne ijedjetek meg, és ne feledjétek: nem magamnak élek, hanem szolgálni akarok, odaadni akarom az életemet Istennek és másoknak.

Legyetek a szabadulás kísérői másoknak, akik nem maguknak és nem a maguk erejéből élnek, mondta a megyéspüspök. Legyetek az imádság emberei, akik kegyelemből élnek, akik nem önmagukkal vannak tele, hanem Krisztus arcát nézik.

Székely János mindegyik diakónus jelmondatához fűzött egy-egy személyes gondolatot, majd megköszönte családtagjaiknak, hogy segítik, támogatják gyermekeiket a Krisztus felé vezető úton.

A szentbeszéd után következett a diakónusok szentelése, majd az olajszentelési szertartással folytatódott a szentmise.

* * *

Veszprémi Főegyházmegye

Udvardy György érsek a főegyházmegye papságával együtt mutatott be koncelebrált krizmaszentelési szentmisét április 6-án a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyházban, amely a 2020-ban indult felújítási munkálatok óta először nyitotta meg kapuit liturgikus esemény előtt. A főpásztor megáldotta a megújult templombelsőt, az új oltárt, s a hagyomány szerint a papság is megújította fogadalmát.

A főpásztor szentbeszédében arról beszélt, hogy a székesegyház olyan hely, ahol Isten bizonyosan jelen van, ahol a kimondott szónak teremtő ereje van, Isten szentségének és az egységnek a jele. Itt szentel meg bennünket Isten a keresztség, a bérmálkozás által, itt kapunk hivatást és mondunk rá igent, akár a papi hivatásra, akár házasságra hív meg bennünket.

Itt erősödünk, amikor elgyengülünk, akár betegségben, akár keresztény mivoltunkban, ide menekülünk a bajban.

Ez a liturgia színhelye, ahol minden azért van és azt a célt szolgálja, hogy Isten dicsőségét hirdesse – hangsúlyozta Udvardy György.

„A küldetés, amit kaptunk, méltóságra emel bennünket, a szolgálat méltóságára – fordult az érsek a papsághoz. Azért vagyunk itt, hogy az egykor kimondott szavainkat megerősítsük, s hogy a szentségek bátorítsanak bennünket. Szükséges, hogy erősödjünk. Egészen bizonyos, hogy a következő időszak hitünk próbája lesz.

Krisztus méltóságát nem őrizgetnünk kell, hanem általa formálnunk a világot.

Ehhez mindig megújuló hitre és bizalomra van szükség, lendületre, fantáziára és nem utolsó sorban bátorságra. És honnan vesszük a bátorságot, ha nem az Istennek tett ígéretünkből és a szentégekből? Hiszen Ő kiválasztott, magához hívott és ránk bízta a kincseit.”

A homília után a papság Egyháznak tett ígéreteinek megújítása következett, majd a főpásztor megáldotta a főszékesegyház új oltárát. Az Eucharisztia liturgiáját a krizmaszentelés szertartása követte. A szentmise végén az érsek Lékai László bíboros, a főegyházmegye egykori papja, majd főpásztora szavaival búcsúzott, amelyeket minden nagycsütörtökön elmondott a liturgia után a sekrestyében papjainak: „Adjátok a Szentet a szenteknek szentül.”

Fotó: Lambert Attila

