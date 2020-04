Olaszország már 111 papot veszített el a járvány miatt

Húsvét napjaiban tovább emelkedett az áldozatok száma, írásunkban róluk emlékezünk meg. Az Avvenire cikke hosszan sorolja az olasz papok nevét, akikre emlékeznünk kell – mi most csak néhányukat említjük.

Puglia tartományban meghalt Saverio Del Vecchio 86 éves pap, aki a beneventói regionális szemináriumban is tanított korábban, tanítványai nagy szeretettel emlékeznek vissza rá. A Neokatekumenális út mozgalom is gyászolja.

A tortonai egyházmegyében Enrico Bernuzzi vesztette életét húsvéthétfőn. Hivatáspasztorációval foglalkozott. Ő a második legfiatalabb áldozata a vírusnak a papok között, 46 éves volt.

Marche tartományban a 96 esztendős Luigi Angeloni vesztette életét az ünnepek alatt. A cesena-sarsinai egyházmegyében Franco Guradini halt meg húsvéthétfőn, aki betegsége miatt egy ideje már otthonban élt, ahol a gondozottak között többen megfertőződtek. A nagyhéten halt meg Dario Giorgi, 91 éves pap, aki erősen kötődött a ciszterci lelkiséghez, idős korában a rend kolostorában élt vendégként.

Az Olasz Püspöki Konferencia lapja, az Avvenire összegyűjtötte az áldozatok közös vonásait. Népszerűek voltak, az emberek között maradtak, az idősotthonokban élők kivételével nem zárkóztak be a vírusveszély idején sem. Közösségeik életében számos helyen jelen voltak, akár nagyvárosokban, akár kis településeken éltek, őrizték a helyi hagyományokat. Hűségesek voltak a szolgálati helyeikhez, vannak köztük, akik közel negyven éven át szolgáltak egy helyen. Alázatos módon szolgáltak, rejtőzködve, ahogyan a halál is magányban érte őket. Értékes volt a jelenlétük, mindig készségesek voltak: most, amikor a halál elszakította őket, erősen érzik az emberek, mennyire fontosak voltak számukra.

Pesaróban Marcello Balducco a nagyhéten halt meg. 61 éves volt, aktívan szolgált a székesegyházban, evangéliumkommentárokat írt az egyházmegyei lapba. Nagyszerdán hunyt el Renato Lanzetti a comói egyházmegyében. A pármai egyházmegyében márciusban szinte naponta haltak meg papok, és most ismét gyászolnak: a papi otthonban halt meg a 89 éves Giuseppe Canetti.

Egy 60 éves calabriai pap, Gioacchino Basile a Neokatekumenális út tagjaként az Amerikai Egyesült Államokban külföldön szolgált, New Yorkban halt meg április 4-én, virágvasárnap előestéjén.

A palermói egyházmegyében Silvio Buttita ugyanazon a napon halt meg, mint 15 évvel ezelőtt az általa mélyen tisztelt II. János Pál, akinek ereklyéjét is őrizte. A cremonai egyházmegyében a 72 éves Alberto Franzini vesztette életét, aki Bozzolóban született és gyermekkorában Primo Mazzolari ministránsa volt.

Forrás és fotó: Avvenire

Magyar Kurír