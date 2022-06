Olaszországból Ukrajnába indul a béke karavánja, hogy megmutassa a szolidaritás arcát

Amint a szervezők is kiemelték, az út a közelség kifejezése és tanúságtétel: „Ott akarunk lenni az ukrán emberekkel, éreztetni akarjuk, hogy ott vagyunk, hogy szolidaritásunk kézzelfoghatóvá váljék a háborús helyszínekre tett új utunkkal” – magyarázta a Fides hírügynökségnek Tonio dell’Olio atya, a Pro Civitate Christiana szervezet tagja. A néhány napja tartott előkészületi megbeszélésen, melynek során a civil szervezet újabb kezdeményezésének tartalmi és logisztikai részét tárgyalták meg, kiemelték, hogy a karaván az előzőhöz hasonlóan több különböző katolikus és nem katolikus olasz szervezetet von be és egyesít.

A békekaraván a XXIII. János Pápa Közösség elképzelése nyomán jött létre. A közösség elnöke, Gianpiero Cofano nem titkolja az utazás nehézségeit, amelynek előkészítése sem volt könnyű feladat. A XXIII. János Pápa Közösség már Odesszában tartózkodó két önkéntese online részletesen beszámolt a helyzetről, a veszélyekről, a nehézségekről, mielőtt a szirénák sokadik vészjelzését követően kénytelenek voltak visszahúzódni szállásuk épületének alsó szintjeire. A megbeszélésen az esemény minden résztvevője jelen volt, önkéntesek, újságírók és más munkatársak. Ők alkotják a karavánt, melynek összetételét és útvonalát biztonsági okokból nem közlik.

A legalább 175 olasz és néhány ukrán szervezetet is egyesítő hálózatban a több tucat katolikus szervezet mellett (Nemzetközi Önkéntes Szolgálat Keresztény Szervezeteinek Föderációja, FOCSIV, Pax Christi nemzetközi katolikus békemozgalom, Beati costruttori di pace Mozgalom, Nuovi Orizzonti, Fokoláre Mozgalom és sokan mások) ugyanannyian képviseltetik magukat az önkéntes és laikus egyesületek közül is, mint az ARCI egyesület, a CGIL szakszervezeti konföderáció, a Mediterrane Saving Humans szervezet vagy az „Un Ponte Per” humanitárius szervezet. Ez utóbbi referense, Alfio Nicotra bemutatta jelenlegi tevékenységeiket, amelyekkel a békére hívják fel a közvélemény figyelmét Olaszországban. A béke építéséhez köthető témákat és tevékenységeket hangsúlyozta a kezdeményezéshez csatlakozó, erőszakmentességet hirdető Movimento Nonviolento nevű mozgalom is.

Két karaván indul majd: az első Odessza felé veszi az irányt, és június 24-től 27-ig tart, a második (július 14–18.) céljait még nem határozták meg. Az alapötlet az állandó szolidáris jelenlét „kapuinak” létrehozása három ukrán városban, Lvivben, Odesszában és Kijevben. A cél egyrészt humanitárius jellegű (a lakosság gyógyszerekkel és élelemmel való ellátása, illetve akinek szüksége van rá, azt Olaszországba szállítják), de nem csak az: a háború elutasítása és a béke megteremtéséért végzett, a társadalom minél több tagját bevonó közös munka erőteljes kulturális és politikai üzenetet is hordoz.

Az alulról induló mozgalom szeretné konkrétan megmutatni a szolidaritás arcát. Az áprilisi kezdeményezés keretében a karaván 32 tonna humanitárius segélyt szállított az ukrán civil lakosságnak és találkoztak a helyi szervezetekkel és intézményekkel; békemenetet tartottak Lviv utcáin; háromszáz menekültet, köztük nőket, gyerekeket, időseket és fogyatékkal élőket szállítottak Olaszországba, ahol gondoskodtak a befogadásukról.

A karaván a StopTheWarNow olasz békemozgalom sokrétű világának kifejeződése, melynek weboldalán nyomon követhetők a karavánutak, illetve csatlakozni is lehet hozzájuk.

A StopTheWarNow Olaszországban jött létre, ám európai hivatással. A békekaravánok ugyanis Európa más országai számára is jellé kívánnak válni, ahol már a párbeszéd, és nem a fegyverek által hívják fel a figyelmet a békére, és dolgoznak megteremtéséért.

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás: Fides

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír