Olvasóink Isten országának befektetői lettek – Összegyűlt a pénz a kongói kórház vízszivattyújára

Idén májusban érkezett meg Márta nővér a kongói Kabindába, és az a szomorú hír fogadta, hogy elromlott a vízszivattyú, amely ellátta a kórházat és a közösségi házat. A berendezés egy fúrt forrásból, egy völgyből nyomta fel a vizet a kórháznak és a missziónak. Új szivattyúra volt szükség, ezért kezdett a Nyolc Boldogság Alapítvány adománygyűjtésbe.

Július 1-jén Balog Márta a személyes Facebook-oldalán tette közzé az örömteli hírt, hogy összegyűlt a pénz, sőt, több mint, amennyit reméltek: 7,8 millió forint. Beszámolt arról, hogy azonnal hívta a kabindai kórházat és missziót vezető Mária nővért, és beszélt Hardi Richárd missziós szemész szakorvossal is, aki mindössze 150 kilométerre lakik a kórháztól, akkor pedig éppen Magyarországon tartózkodott és segített a vásárlásban.

Elkezdték keresni a szivattyút; az volt a terv, hogy Európában megveszik, és egy belga szervezeten keresztül fogják kijuttatni, mert ez a leggyorsabb és legbiztonságosabb megoldás. Az eddigi Lombardini-motor húsz évig szolgált, reményeik szerint az új motor is helytáll majd ennyi ideig. Közben elkezdtek szerelőt is keresni, hiszen ha megérkezik a berendezés, gyorsan be kellene üzemelni.

Július 15-én pedig szintén a Facebookon mondott köszönetet Márta nővér olvasóinknak, és közölt újabb jó híreket a beruházásról:

„2021 decemberében kezdődött a közös kalandunk a kedves olvasókkal. Először ekkor kértem segítséget azért, hogy hétszáz gyereknek vehessünk karácsonyi ajándékot Banguiba (Közép-afrikai Köztársaság). Olyan sok adomány gyűlt össze, hogy az ajándékozáson túl a fennmaradt összegből elkezdtek egy iskolát is építeni az ottani testvérek. Küldöm a képeket, mert már állnak a falak, a tetőre még nem gyűlt össze a pénz.

Egy kisfiúval beszélgettem a napokban, aki azt kérdezte tőlem, »hogy áll a bangui iskolám építése?«” Meglepődtem a ragozáson, és rákérdeztem, hogy miért mondja, hogy az ő iskolája. Azt válaszolta, hogy a zsebpénzét elküldte decemberben erre az adománygyűjtésre, és ő úgy érzi, hogy ezáltal befektetővé vált az iskolaépítésben. Nagyon meghatott, hogy ennyire szívén viseli az ügyet, és hogy ennyire a magáénak érzi ezt a tervet. Továbbgondolva, végül is

sok Magyar Kurír- és Új Ember-olvasó vált befektetővé Banguiban, és az utóbbi hónapban Kabindában (Kongó) konkrét módon is Isten országának a befektetőivé váltak.

Hiszen az iskolán kívül a kabindai kórházunk szivattyújára olyan sok pénzt gyűlt össze, hogy talán két szivattyút is vehetünk, hogy legyen egy pótszivattyú. Marie nővér, a kabindai missziónk vezetője nemrég küldött egy üzenetet, hogy már megvan a szakember is, aki be tudja majd szerelni a szivattyút. A szerelőt tőlünk 1500 kilométerre találtuk, de úgy tűnik, megbízható, és ért a szivattyúkhoz, ami nem egyértelmű még egy olyan nagy országban sem, mint Kongó.”

Forrás és fotó: Balog Márta CB Facebook-oldala

Magyar Kurír