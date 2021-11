Online családos találkozót rendeztek a temesvári egyházmegyében

Lehet, hogy mindennap együtt megyünk munkába, vagy elkísérjük a gyerekeket az iskolába, és meg vagyunk győződve, hogy együtt járunk, tudjuk társunkról, hánykor fejezi be a munkát, vagy a gyerekeknek milyen házi feladatai vannak. De vajon tudjuk-e, hogy a lelkükben mi zajlik le? Boldogok-e, milyen álmaik, vagy éppen milyen fájdalmaik vannak, mi az, amitől félnek?

Ezekre a kérdésekre próbálta felhívni a résztvevők figyelmét Szilvágyi Zsolt, a temesvár-józsefvárosi Kisboldogasszony-templom plébánosa, aki arról beszélt, mennyire fontos az egymásra szánt idő és az egymással folytatott párbeszéd, férj–feleség, szülő–gyermek között egyaránt. Ha komolyan vesszük az egymásra szánt időt és beszélgetést, akkor harmonikus a férj és a feleség közötti házastársi kapcsolat, és akkor ez a gyerekekre is pozitívan hat. Amikor azonban a szülők között feszültség, meg nem értés és veszekedés van, akkor az sajnos negatívan hat a gyerekekre is.

Olyan fontos kérdéseket is érintett Szilvágyi Zsolt, hogy a szülők milyen értékrend szerint nevelik gyermekeiket, amely aztán egész életüket befolyásolni fogja, és meghatározza, miként fognak dönteni az élet különböző területein, mint például az Istenben való hit, a szabadság helyes megélése, a szexualitás, a digitális eszközök jóra való használata kérdésében. Mindezekről a témákról olvashatunk Ferenc pápa Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdításában, ahol konkrét tanácsokat találunk a boldog családi élethez.

Szilvágyi Zsolt tanítása után két házaspár számolt be arról, ők hogyan élik meg a mindennapi kihívásokat. Mindenki kíváncsi volt, hogyan éli és kezeli a mindennapokat a nyolcgyermekes Szladányi család a Schönstatti Családmozgalom kötelékében, valamint a Sabău házaspár, akiknek hét gyermekük van, és a Neokatekumenális Út lelkiségi mozgalomhoz tartoznak. Ők arról beszéltek, hogy a házastársi életben első helyen van a Jóisten, akit a házastársuk követ, majd a gyerekek, szülők, testvérek. A közös ima mellett fontosnak tartják a közös étkezést és az együtt töltött minőségi időt. Egy ilyen népes családnál természetesen az is lényeges, hogy a családtagokra életkor szerint bíznak feladatokat és önállóságra nevelik őket. Nézeteltérések vannak, mint minden családban, de fontos, hogy a gyerekek lássák: a szülők nemcsak veszekedni tudnak, hanem bocsánatot is tudnak kérni egymástól.

Fontos, hogy a továbbadott tanítás hiteles legyen, mert a gyerekek pontosan látják, ki vagy.

Ezek után csoportbeszélgetés következett, ahol a következő kérdésekre kerestek válaszokat a résztvevők: Mi az, amire családunkban több időt szeretnénk szánni, és mit tennénk meg ennek érdekében? Mi az, ami segít, hogy jó párbeszéd alakuljon ki gyermekünkkel és házastársunkkal?

Sokféle válasz született ezekre a kérdésekre, és a családok megosztották egymással jótanácsaikat is. Mi buzdítani szeretnénk az olvasót, hogy családja körében próbáljon meg elgondolkodni és választ adni ezekre a kérdésekre – zárta beszámolóját a Baum család.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír