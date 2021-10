Online rendezték meg a fiatalok fesztiválját a temesvári egyházmegyében

Az eseményről Kopacz Bíborka és Nagy Kincső, a TEKMEK két tagja írt beszámolót, ezekből közlünk részleteket.

Kopacz Bíborka:

Lehetőség volt együtt ünnepelni román és magyar nyelvű fiatalokkal, akik még így, az online térben is meg tudtak nyílni, ki tudtak kapcsolódni, és reményeink szerint lélekben is gazdagodtak.

Külön kiemelném az esemény mottóját is: „Mindenre képes vagyok Krisztusban, aki nekem erőt ad” (vö. Fil 4,13), ami nagyon megfogott és végigkísérte az egész délutánt, a történet bemutatását és az interjúkat, de a közös énekekben és a szentmisében is megjelent. A kiscsoportos beszélgetés alatt is ezt a témát próbáltuk körüljárni, különböző élethelyzeteket osztottunk meg egymással, amelyekről elmélkedtünk és megoldást kerestünk rájuk.

Számomra nagy élmény volt a készülődés, hogy együtt tervezhettük és valósíthattuk meg a programokat, nagyon tetszett a stúdiós megoldás, ahogy a moderátorok levezették az eseményt, az interjúkat, két nyelven. Mindezek mellett a fesztivál záró szentmiséje is különleges volt számomra, elsősorban azért, mert a közös éneklésnek mindig megtapasztalom a nagy erejét. Másodsorban pedig Pál József Csaba püspök atya őszinte megosztásai, gondolatai tisztán megértették velünk az igazi Istenre hagyatkozás lényegét, amelyet gyakorolnunk kell a mindennapokban.

*

Nagy Kincső:

„Isten hozott mindenkit!” – egy román ajkú szájából hallani nem egy mindennapi élmény, főleg amikor önkéntesen szeretne így köszönni. És mégis ezekkel a szavakkal üdvözölte moderátortársam, Ioncsov Adrian, a résztvevőket az idei egyházmegyei ifjúsági találkozón, vagyis a fiatalok fesztiválján. Különleges élmény volt a „színpad” másik oldalán állni, ez volt az első alkalom, hogy moderátorkodtam. A szereppel először a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozón ismerkedtem meg, amikor két fiatal gyakorlatilag levezette a programokat, koordinálta és informálta a részt vevő fiatalokat. Tetszett, ahogy igazából a „műsort vezették”, nagyon szerettem volna én is egyszer moderátor lenni, de azt soha nem gondoltam volna, hogy teljesen más körülmények között fog ez megtörténni, mint ahogy én elképzeltem. Úgy gondolom, ez Istentől való kegyelem volt.

Azt is nagyon élveztem, hogy Adriannal jól együtt tudtunk működni: nem fordítóeszközök voltunk (az úgyis csak egyoldalú lehetett volna), sokkal inkább egymás szavait kiegészítettük. Egyik nyelv sem került háttérbe, úgy érzem, meg tudtuk találni az egyensúlyt a kétnyelvűségben.

Riporterként is kipróbáltuk magunkat: volt öt vendégünk, akiket kikérdezhettünk röviden, egy-két kérdést tettünk fel Iustin Calinnek (énektanár a Gerhardinum katolikus líceumban és a Harmonia Christi kórus vezetője), Feiler Karinának (Jubilate román egyetemista csoport fiatalja), Alexandra nővérnek (az erzsébetvárosi lánybentlakás vezetője), Fodor Zsuzsannának (TEKMEK-es fiatal) és Talos Mariusnak (bukaresti jezsuita szerzetes).

Hogy a fesztivál hangulata is jelen legyen a találkozón, a Harmonia Christi kórus énekelt és táncolt nekünk, és örömmel láttam, hogy néhányan tényleg becsatlakoztak a táncolásba. Úgy gondolom, még így is, hogy online volt a találkozó, minőségi időt tudtunk együtt eltölteni.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír