Orgonamegáldás és ezüstmise Karancsságon

A szentmisén a főpásztor megáldotta a felújított orgonát, amelyet pályázati pénzből újított meg az egyházközség. Helyi adományokból elkészültek a szentély új ablakai, amelyeket szintén megáldott a váci megyéspüspök – mondta el az ünnepi esemény kapcsán a karancssági plébános.

Ezen a napon ünnepelte a közösség Kapás Attila pappá szentelésének 25. évfordulóját is, így az augusztus 14-én tartott püspöki szentmise végén a plébános egyúttal ezüstmisés áldásban részesítette a híveket.

Aki elköteleződik az evangélium mellett, annak döntenie kell – mondta a szentmise prédikációjában Marton Zsolt püspök. – Dönteni Jézus mellett, vagyis meg kell hozzá térni nap mint nap. Ő nem látszatbékét akar hozni a szívünkbe és a kapcsolatainkba, hanem igazi békét.

Fel kell tárni a sebeket, hogy gyógyulhassanak, és felszínre kell hozni a valóságot, hogy az igazság győzedelmeskedhessen – hangsúlyozta a továbbiakban a főpásztor. – Jézus azt akarja, hogy megtisztuljunk általa, az evangélium által, a szentségek, Egyházunk tanítása által, és így legyünk hiteles tagjai a közösségnek, így tudjunk hiteles tanúságot tenni egymás felé és a világ felé, azt mutatva, hogy nem vagyunk tökéletesek, de Istenben bízva – aki elküldte Jézust és a Szentlelket – meg akarunk tisztulni, hogy lelkesedéssel, elszántsággal tudjunk tanúságot tevő, egymást szerető Krisztus-hívők lenni. Így akarunk zarándokolni földi életünk útján az örökkévalóság felé.

Papi jubileuma alkalmából a Váci Egyházmegyei Katolikus Televíziónak nyilatkozva Kapás Attila plébános elmondta: tizenhárom éve szolgál a karancssági római katolikus plébánián, ellátva Karancsalja, Etes, Piliny, Ságújfalu és Szalmatercs közösségeit is. „Papságomnak a nagyobb felét itt töltöttem, ezekben a falvakban. Megszerettem az itt élő embereket, a vidéket, tájat, (...) élvezem az itt élő embereknek a szeretetét, és én is próbálok mindent megtenni azért, hogy egyre inkább a hitélet is föllendüljön, és megtartsuk a következő generációkat is a hitben.”

