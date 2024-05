Orgonavirágzás és orgonasimogató mellett templomi egyházzenei áhítatot is kínál az orgonák éjszakája

Az Orgonák éjszakája programsorozat keretében koncerttermekben, templomokban lesznek hangversenyek hangszerekkel énekes szólistákkal, de különleges helyszíneken is megszólal majd az orgona digitális verziója: Budapesten a legnívósabb koncerthelyszínek mellett a legváratlanabb helyek is szerepet kapnak. A Zeneakadémián Hannfried Lucke és Cameron Carpenter szólaltatja meg az orgonát, a Mátyás-templomban Francesco Finotti. A Magyar Zene Házába Orgonavirágzás címmel lesz családi élménykoncert a Danubia zenekarral és Balatoni Sándor orgonajátékával.

Orgonás szentmisék és liturgiák, egyházzenei áhítatok is szerepelnek a programban.

„Egyfajta kulturális csereprogram szerepét is magára ölti a rendezvény, hiszen a nagyvilágban az ország kiemelkedő orgonistái koncerteznek majd, Magyarországon pedig a számtalan programban külföldi művészek is színesítik a palettát” – ismertette Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezetője, a program megálmodója, aki maga is orgonaművész.

Orgonaélményről semmiképpen sem marad le, aki szeretne részese lenni az Orgonák éjszakájának: a Zeneakadémia előtti kivetítőn nyomon követhetik az érdeklődők a koncertteremben zajló eseményt; a Filharmónia Magyarország honlapján, Vimeo- és YouTube-csatornáján pedig streamelve közvetítenek majd koncerteket nemcsak Magyarország több városából, de Rigából, Szöulból, Brüsszelből, Párizsból is.

Forrás és fotó: MTI/Filharmónia Magyarország

Magyar Kurír