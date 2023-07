Őrizzük és adjuk tovább a hitet! – Háromszáz éves az adonyi templom

A szentmise elején a helyi önkormányzat munkatársa, Králl Gabriella ismertette a település és a templom történetét, majd a főpásztor köszöntötte Bódai József esperes-plébánost és Molnár Gyula korábbi plébánost, aki szeretettel és lelkesen szolgálta az egyházközséget, pezsgő ifjúsági életet alakított ki. Köszöntötte az adonyi nővéreket is, akik szeretetükkel tanúságot tesznek Krisztusról, és az ő nevében felkarolják a legkisebbeket, az elesetteket, a másikra szorulókat.

A megyéspüspök üdvözölte a Fejér megyei közgyűlés elnökét, a térség országgyűlési képviselőjét, a település polgármesterét, valamint a helyi társadalmi élet és az intézmények megjelent képviselőit.

Spányi Antal püspök Sarlós Boldogasszony ünnepének jelentőségéről beszélt, arról a hitről, amely Erzsébetet és az őt meglátogató Máriát olyan mélyen átjárta, és megélték, milyen erőt ad az emberi élet minden helyzetében.

„Az elmúlt háromszáz év alatt az itt élő generációk sok mindent megtapasztaltak. Akik ma eljöttek a templomba, a kicsiktől kezdve az idősebbekig, megérezhették Isten szeretetét, kegyelmi jóságát. Tudják, hogy Isten erőt adó kegyelmével kereszteket tudunk hordozni, és nagy örömökben is részesülünk” – mondta a főpásztor.

Hangsúlyozta: a hit életünk minden eseményére hatással van. A keresztény családok szokásai, ünnepei, a szentségekhez járulásuk keresztény kultúrát hozott létre, ami nagyon különbözik attól a kultúrától, amit ma európainak nevezünk. „A mi feladatunk, hogy azt a keresztény hitet, ami kultúrát teremtett, őrizzük mint kovászt, és adjuk át a világnak, tegyünk hitünkről tanúságot, és próbáljuk meg az emberekkel megismertetni szépségét. Ez a keresztény kultúra őrizte meg Adony egymást váltó nemzedékeit kereszténynek, és őrizte meg nekünk az ősök hagyományát. A feladatunk, hogy adjuk tovább ezt a gyerekek szívébe és lelkébe, tanítsuk meg erre a fiatal családokat, adjuk át a keresztény kultúrát teremtő hagyományainkat. A Boldogságos Szűz Mária égi imádsága segítsen ebben bennünket” – hangzott el a beszédben.

A főpásztor megemlítette a 300 éve Adony szívében című szép kiadványt, amely különleges ajándékként készült el az adonyiak számára a Sarlós Boldogasszony-plébániatemplom jubileuma alkalmából. A kötetet a helybéli Takács Lajos és családja készítette el a város és a templom közösségének. Méltatta a templomról Falak, amik összekötnek címmel, a Mozaik Produkció által készített filmet is, amelynek rendezője Takács Krisztina volt. Az alkotások maradandó emléket állítanak az épületnek, amely immár háromszáz éve szolgálja Adony lakosságát, és fontos szerepet tölt be a település életében. A templom és a köré szerveződött közösség egy igazán különleges lelki és szellemi örökség őrzője.

A megyéspüspök örömét fejezte ki azért is, hogy a megtalált régi Szent József-képet is restaurálták az ünnepre, amely Isten házához méltó alkotás, és megáldotta azt a liturgia keretében. „Szent József, a Szűzanya és a Szent Család őre segítsen minket, és segítsen Szent István király is minket égi imáival és életének példájával!” – zárta beszédét Spányi Antal püspök.

Szöveg: Berta Kata

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Fotó és videó: Székesfehérvári Egyházmegyei Stúdió

Magyar Kurír