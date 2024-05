Örökfogadalmat ünnepeltek a Szentlélek szolgálói nővérek a kárpátaljai Szolyván

A szentmisét Lucsok Péter Miklós OP munkácsi megyéspüspök mutatta be a helyi, többek között görögkatolikus lelkészekkel, valamint Ukrajna más megyéiből és városaiból érkezett papokkal együtt. Jelen voltak a helyben szolgáló szalvatoriánusok, az Isteni Ige Társaságának tagjai, domonkos rendi szerzetesek, ferencesek, kapucinusok és egyházmegyés papok.

Az örökfogadalom-tételre Ulmann Edit Mária nővér Ukrajnában élő rendtársai is megérkeztek, továbbá részt vettek az ünnepen a régóta Szolyván szolgáló Szeretet Leányai Társulat tagjai is.

Lucsok Miklós püspök szentbeszédében a harmadik Isteni személyről, a Szentlélekről beszélt, hangsúlyozva, hogy milyen ereje van az imában való állandó jelenlétnek.

„Különösen ebben a szenvedéssel teli időszakban Jézus azt mondja:

a Békesség Lelkét adom nektek, a Szentlelket! Azt a Lelket, aki zarándokutatokon, a nehézségek közepette megvigasztal jelenlétével;

azt a Lelket, aki elvezet a teljes igazságra… A Szentlélek be akar tölteni bennünket jelenlétével. A Szentlélek az a személy, aki bennünk akar élni. Be kell engednünk, be kell fogadnunk őt. Testvéreim, ez mindegyik pillanatban megtörténik. Most is éppen befogadjuk a Szentlelket. Befogadjuk Isten szeretetét, Isten erejét. Maga a Szentlélek jön el hozzánk” – hangsúlyozta a főpásztor.

Visszaemlékezett arra is, hogy a tanítványok miként ültek zárt ajtók mögött Jézus feltámadása után. A félelem miatt való elzárkózás annak a jele, hogy saját magunkra hallgatunk. De a Szentlélek Jézushoz vezet bennünket. „Jézus felszabadít bennünket! Félelmeinkből csak Jézus Krisztus szabadíthat ki minket. Akkor bízhatjuk rá életünket, ha elhisszük, hogy ő legyőzte a világot, a bűnt és a sátánt.

Félsz a jövőtől? Kérdezd meg saját magadtól, hogy hol van most Jézus. Miért van zárva a szíved? Miért?

Kérd a Szentlelket, hogy segítsen neked megnyílni, elhinni azt, hogy Jézus veled lesz a szenvedésben. A Szentlélek óvjon téged, és védjen meg a gonosz lélektől.”

Az ember nyugtalanságára hozott példa után Lucsok Miklós püspök feltette a kérdést: Mennyit imádkozol? Majd a Szűz Máriához való imádságra biztatott.

„Az ima által eltelünk Szentlélekkel. (…) Hát nem az a kereszténységünk értelme, hogy Istennek szenteljük magunkat?” – folytatta, majd Edit Mária SSPS nővér példáját hozta fel: „Ő úgy döntött, hogy teljesen Jézusnak adja magát, hogy meghal a világnak, és feltámad az ő szeretetével való találkozásból. Ma érted imádkozunk, testvérünk. Hogy a te szíved teljen meg örömmel, szeretettel és békével, hogy éld át a teljes egységet és örömet, mely a Jézussal való kapcsolatodból fakad. Éljen benned az öröm, és ez az öröm és a béke győzze le gyengeségeidet, a bűnt és a félelmet, hogy saját életeddel a Szentlélek valóságos jelenlétéről tegyél tanúságot” – összegezte a munkácsi megyéspüspök.

Ezután következett az örökfogadalom-tétel szertartása, majd a szentmise az áldozat liturgiájával folytatódott.

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek egy római katolikus női szerzetesrend, amelyet Szent Arnold Janssen, Boldog Helena Maria Stollenwerk és Boldog Josepha Hendrina Stenmanns hozott létre 1889-ben, a hollandiai Steylben. A verbita rend női ága.

Szent Arnold Janssen először a férfi ágat alapította meg Isteni Ige Társasága néven, ők a verbita szerzetesek, majd pedig a két női ágat: a Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek rendjét, majd a Szentlélek Szolgálói Örökimádó Nővérek rendjét, akik a missziós munkát háttérimával kísérő, kolostorban, szemlélődő életet élő szerzetesnők.

A Szentlélek Szolgálói Missziós Nővérek 1991 óta vannak jelen Ukrajnában, ahol négy közösségük van: Boriszpilben, Kijevben, Verbovecen (Vinnicai megye) és Hmelnickijben.

