Örökzöldek akció a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban

Kék a papírnak, sárga a műanyagnak és fekete a vegyes hulladéknak. Három edényzetből álló szelektív hulladékgyűjtő szetteket helyeztek el a Pannonhalmi Bencés Gimnázium kis hálóiban. Így a fiúk már ezekben a szobákban is külön tudják gyűjteni a szemetet. Ahogy Barcza István igazgatóhelyettes fogalmazott, a gimnázium zöld törekvései nem csak a mostani bencés diákokról szólnak. „A fiúk is fontosnak tartják, hogy az ő gyermekeik, unokáik is ugyanazt megkaphassák majd ezen a Földön, mint, ami nekik megadatott” – mondja, utalva arra, hogy mindannyian felelősek vagyunk a teremtett világért.

Az elszántság pedig a fiúkon is látszott. Az Örökzöldek, azaz az osztályok zöld felelősei lelkesen hajtogatták és hordták egymás után a kis hálókba az újonnan érkezett szelektív kukákat. Ezeket a Pannonhalmi Főapátság egyik állandó céges partnere adományozta az iskolának. „99 százalékban most már mindenhol szelektíven gyűjtünk” – mondja Kapovits István, az iskola zöld ügyekért felelős pedagógusa. Már csak néhány tetőtéri hálót kell bekapcsolni a vérkeringésbe. Ezekbe a szobákba egyelőre a helyhiány miatt nem kerültek szelektív gyűjtők.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium néhány éve vágta nem kis fába a fejszéjét azzal, hogy elkezdte kialakítani a szelektív hulladékgyűjtés feltételeit. Hisz, a tanárokkal együtt egy csaknem négyszáz fős közösség életét igyekeznek teremtésvédelmi szempontok alapján átszabni. Nemcsak szelektív kukákat vásárolt az intézmény, de szigeteket is kialakított a hatékonyabb gyűjtés érdekében.

Az új gyűjtők megérkezéséhez, azaz a természetvédelem témájához kapcsolódott az esti előadás is. Steiner Attila klímapolitikáért felelős államtitkár volt a gimnázium vendége. Az egykori pannonhalmi bencés diák klímasemlegességről, globális célkitűzésekről és a hazai intézkedésekről is beszélt.

Forrás: Pannonhalmi Főapátság

Fotó: Krizsán Csaba

Magyar Kurír