Öröm, hogy ismét nyitva vagyunk – Beszélgetés Kontsek Ildikóval, a Keresztény Múzeum igazgatójával

– A múzeum bezárása új fejlemény volt, amire feltételezésem szerint nem igazán számítottak…

– Minden télen két hónapig zárva vagyunk, ilyenkor nagytakarítást végzünk és rákészülünk a következő szezonra. Idén is így történt, majd március közepén is hirtelen be kellett zárnunk. Az idősebb munkatársakat időlegesen felmentettük a munkavégzés alól, a többiek egymástól elkülönülve önálló munkát végeztek.

– A több hónapos leállás milyen maradandó változtatásokat, technikai újításokat hozott a múzeum életében (netes megjelenés, új albumok, tematikus kiadványok)?

– Néhány hét alatt igyekeztünk alkalmazkodni az eddig ismeretlen helyzethez. A múzeumpedagógusunk már korábban felvetett egy ötletet, miszerint digitalizáljuk a kiállításokat, vagyis távolról is meg lehessen látogatni a Keresztény Múzeumot. Egy nemzetközi, könnyen hozzáférhető programcsomag segítségével viszonylag gyorsan elkészült az első terem, s a kínálatunk egyre bővül. Aki belép a honlapunkra, az a saját képernyőjén keresztül is „eljuthat” a Keresztény Múzeum termeibe. A halszemoptikára emlékeztető módon jelenik meg a kép; nem a valós teret akarjuk reprodukálni, hanem folyamatosan érzékeltetjük, hogy a virtuális világban mozog a látogató. Apró ikonok jelennek meg mindenfelé, és a nézők ezekre kattintva különböző típusú információkhoz jutnak. Nem csupán egyszerű képfeliratokat olvashat a műalkotások mellett, hanem különféle hanganyagokra is lelhet. Itt-ott egy vers, ima, zenei betét hangzik fel; másutt videó indul el ismeretterjesztő jelleggel. A legkülönbözőbb korosztályokhoz szólunk, főként felnőttekhez, de egyes tartalmak kifejezetten a fiatalabbakat szólítják meg.

– A járvány még nem múlt el teljesen, sokat hallunk a belföldi turizmus jelentőségéről. Hogyan mutatkozik ez meg a Keresztény Múzeum látogatottságában?

– Az említett virtuális séta egyértelműen hatékony eszköz lett a kezünkben, néhány napon belül több ezres látogatottságot tudtunk elérni, ami minket is meglepett. További digitális fejlesztésekbe is belefogtunk. Például bővítjük a honlapunkon az online katalógus kínálatát. Kiderült, hogy a sétaprogramnak helyben is hasznát vehetjük túl azon, hogy kiváló előzetes tájékozódást ad a felület. A valós térbe megérkező látogatók újra elővehetik az okostelefonjukat, hiszen a helyi wifihálózaton keresztül, rácsatlakozhatnak az internetre, helyben ennek minden feltételét biztosítjuk.

– Lesznek-e a közeljövőben speciális tárlatvezetések, gondolok itt családi vagy gyermekprogramokra, diákokkal való foglalkozásokra?

– Nyári hűsölések címmel van néhány tervünk a nyárra és a korai őszre. Már korábban is összekötöttük az irodalmat és a képi világot az esztergomi Diákszínkör és a Babits Mihály Színház tagjainak részvételével. Ezt a hagyományt fogjuk folytatni. Gyerekeknek is hirdetünk programot, de számítani lehet szakvezetésekre és restaurátori beszámolókra is. A rendezvények pontos tematikáját, időpontját a honlapunkon és a közösségi médiában tesszük közzé.

– Milyen időszaki kiállítási terveik vannak 2020–2021-re?

– A terveink a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushoz (NEK) kapcsolódtak. Helyben nem, de Budapesten nyíltak volna tárlatok, melyek szervezését magunkra vállaltuk. Az időszaki kiállítótermeink most afféle előzetes raktárként üzemelnek, hiszen a kongresszus és a kapcsolódó események nem maradnak el, csak halasztást szenvednek. Mostanában végig kell gondolnunk a következő évet, számot kell vetnünk a lehetőségeinkkel, még sok egyeztetés áll előttünk. Időszaki kiállítást azért sem tudunk tartani, mert évek óta a fejünk fölött lebeg a teljes körű felújítás, erre folyamatosan késznek kell lennünk.

– Említette a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust. Folytatódik-e a NEK-alkalmából rendezett tárlatok sora a következő egy évben is?

– Idén a Műcsarnok adott volna otthont a kiállításoknak, jövőre valószínűleg más lesz a helyszín. Egyszerre szeretnénk majd bemutatni több más megbízott szervezővel együtt az 1938. évi első budapesti eucharisztikus világkongresszus emlékezetét, a hazai görögkatolikus egyház történetét, az egyház szeretetszolgálatát és a kortárs művészet legfrissebb alkotásait. A visszatekintő tárlathoz kapcsolódik a Vándorlásunk társa lett címmel megjelent tanulmánykötet, melynek kiadója a Keresztény Múzeum. Az első kiadás szinte azonnal elfogyott, így újra nyomtattuk, hogy ki tudjuk szolgálni az érdeklődőket. Megjelenés előtt áll egy másik kötetünk is. Versegi Beáta-Mária nővér írt egy biblikus alapú történetet, Punya, egy falat kenyér címmel. Illusztrációként készült hozzá egy tizennégy darabból álló festménysorozat, Ráczné Kalányos Gyöngyi cigány származású festő által. Más formában, képregényként, digitális programként már találkozhattunk a témával az utóbbi hetekben. Mi az olajképeket megvásároltuk, és a kötettel együtt szeretnénk majd a nagyközönségnek bemutatni szeptemberben. Olyan munkákba fogtunk, melyek a nyitvatartástól függetlenek, maradandó értéket képviselnek, és a későbbi tárlatok létrehozása során is hasznosulni fognak. A múzeumlátogatással kapcsolatosan továbbra is megmaradtak a nehézségeink, mert azok a hazai, külföldi felnőtt és diákcsoportok, amelyeknek jó része szokás szerint nyáron érkezik Esztergomba, most távol maradnak. Néhányan azért jönnek, csak sokkal kisebb számban az érdeklődők, fiatalok, családok, baráti társaságok, egyéni vendégek. Öröm számunkra, hogy ismét nyitott kapukra talál, aki bennünket szeretne felkeresni.

– Úgy értesültünk, hogy az esztergomi Főszékesegyházi Kincstár újra kinyit, a rendezésben Ön is közreműködött…

– A kincstár megújulása valóban igen jelentős esemény. A március elsejei nyitást követően a bazilikával együtt be kellett zárni. Június 20-án nyitott ki újra, valamivel előbb, mint mi. Itt viszont tényleg nagy az érdeklődés, különösen hétvégeken, sokan jönnek Budapestről, az ország más vidékeiről, hogy megtekintsék városunk legismertebb látványosságait. Magyarország legnagyobb templomán felújítási munkák kezdődtek, mely várhatóan még évekig el fog tartani. A kincstár látogathatóságát folyamatosan biztosítani fogják, ugyanazon az emeleti szinten, ahol eddig is, de most már a mozgáskorlátozottaknak és más rászorulóknak liftet is biztosított az intézmény. Ez fontos technikai előrelépés, mint ahogy az is, hogy klimatizálva lett a kincstár és új a világítás, újak a vitrinek. A tárgyak időrendet követő elrendezése a régi elvet követi, de készült néhány tematikus tárló is. A korábbihoz képest szellősebben állnak a vitrinek egymáshoz képest, így a látogatók könnyebben közlekedhetnek a termekben és új feliratok is segítik a tájékozódásukat.

Fotó: Lambert Attila; Merényi Zita



Bodnár Dániel/Magyar Kurír