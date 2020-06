Örömhírre hangolva – Folytatódik a Pécsi Egyházmegye videósorozata

A videók egyaránt szólnak világi híveknek, szerzeteseknek és papoknak, akik az üzenetet hallgatva segítséget kapnak a vasárnapi örömhírben való elmélyüléshez.

Nyúl Viktor az Örömhírre hangolva videósorozattal kapcsolatban elmondta, szeretné segíteni a ráhangolódást a Szentírás olvasására. „Ahogy Szent XXIII. János pápa mondja, a keresztény ember az, aki hallgatja és éli Isten szavát. Erre utal Máté evangéliumának következő sora is: »Aki hallgatja szavamat, és tettekre is váltja, az okos emberhez hasonlít, aki sziklára építette a házát.« (Mt 7,24)” Fontos, hogy gyakran elmélkedjünk Isten szaván, és váltsuk is tettekre, mert hiteles, elmélyült keresztény életet csak így tudunk élni – magyarázta a pasztorális helynök. A videókkal támogatni kívánja a híveket abban, hogy elmélyültebben kövessék az adott vasárnapon elhangzott evangéliumi szakaszt a szentmise ünneplése során.

Az Örömhírre hangolva videók június 4-től csütörtökönként jelennek meg a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán.

A videósorozatot vezető pasztorális helynök tavasszal, a fokozott járványügyi intézkedések idején naponta jelentkezett az adott evangéliumi részletet magyarázó videóval. Ezek mindegyike újranézhető a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján és Facebook-oldalán.

Emellett a Pécsi Egyházmegye honlapján ugyancsak heti rendszerességgel jelenik meg a Lectio Divina segédanyag, ami a vasárnapi evangéliumi szakasz elmélyültebb megismeréséhez ad segítséget.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír