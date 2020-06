Örömünnep – Templombúcsú a pestszentlőrinci Szent Erzsébet-plébánián

Szent Adalbert (Béla) püspök és vértanú nemcsak az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, de a bélatelepiek védőszentje is – ezt jelzi, hogy az oltárképükön a feszület mellett ott áll Szent Erzsébettel együtt. Ezért a pestszentlőrinc-erzsébettelepi plébánia számára ez is búcsú, még ha a plébánia nevében nem is szerepel Szent Adalbert. A járvány miatt el kellett halasztaniuk ezt az ünnepet, amelyet végül június 20-án családi napként rendeztek meg.

Szombat reggel remek társaság alakult a templom bejáratánál: kicsik és nagyobbak egyaránt – az előbbiek mozgásra éhezve, az utóbbiak hideg fejjel, de annál több humorral és lelkesedéssel álltak fel a rajtvonalhoz. Így kiélezett és izgalmas verseny kerekedett, mindenki nagy örömére, amelyhez a helyszínt biztosító rendőrökből álló csoport is gratulált.

A verseny után, a szentmisét megelőzően dicsőítést tartottak, amely szívből szóló, szép dallamokkal töltötte meg a templomot a testvérek nagy örömére, segítve a nap szentségére való hangolódást. Közreműködött Günther Győző zenekara.

A szentmisét Mohos Gábor, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be.

A püspök a szentmise keretében felszentelte az oltárt, amelybe oltárkő került, Szent Adalbert ereklyéjével.

A szertartáson a helyi önkormányzati képviselő, Somody László alpolgármester is részt vett.

Az ünnepi szentmisét követő szeretetvendégségen a palócgulyás és a testvérek által hozott sütemények biztosították, hogy a jókedv a borúra hajló idő ellenére se lankadjon.

Az Erzsébettelep-Bélatelep örökrangadó nem valósult meg a bélatelepiek hiányos csapata miatt, de két csapat így is szerveződött, és remek mérkőzést láthattak a nézők.

A színes, színvonalas napot rengeteg készülődés előzte meg, Erdős Attila atyának, a nap főszervezőjének köszönhetően.

Köszönet illeti a templomot takarító lelkes „nagy, és apró brigádot”; az új oltár megálmodóit; az ebédet biztosítókat; mindazokat, akik előkészítették a terepet a programokhoz; a futóverseny és a focimeccs minden lelkes résztvevőjét; a zenekart; Mohos Gábor püspök atyát – fogalmaz Szegedi Zita, aki összefoglalója végén háláját fejezi ki „az összes jelenlévőért, aki jókedvével biztosította, hogy a szombat egy igazi örömünnep legyen.”

