Orosz Péter Pálról fog szólni a Katolikus Krónika következő adása

Nézőpont – 2025. szeptember 20., szombat | 15:31
A Katolikus Krónika 38. epizódjában, szeptember 21-én, vasárnap 9.20-tól Orosz Péter Pál atyáról lesz szó, akit szeptember 27-én avatnak boldoggá Bilkén, s aki a Nyíregyházi Egyházmegye területén, Biriben született. A riportban Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspökkel és Szabó Tamás pasztorális helynökkel beszélgett a Duna TV munkatársa.

Riportok, portrék, összefoglalók – pillanatképek a világról, katolikus szemmel. Hiteles emberek, egyházi közösségek, karitatív kezdeményezések, kulturális örökségünk bemutatása a liturgikus év menetéhez igazodva. Mindez helyet kap hétről hétre jelentkező katolikus magazinműsorban, a Katolikus Krónikában.

A vértanúságot szenvedett papról Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Szabó Tamás pasztorális helynök atya beszélt a Duna TV stábjának Nyíregyházán és Biriben.

A vértanúságot szenvedett papról Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Szabó Tamás pasztorális helynök atya beszélt a Duna TV stábjának Nyíregyházán és Biriben.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

