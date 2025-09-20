Orosz Péter Pálról fog szólni a Katolikus Krónika következő adása

Riportok, portrék, összefoglalók – pillanatképek a világról, katolikus szemmel. Hiteles emberek, egyházi közösségek, karitatív kezdeményezések, kulturális örökségünk bemutatása a liturgikus év menetéhez igazodva. Mindez helyet kap hétről hétre jelentkező katolikus magazinműsorban, a Katolikus Krónikában.

A következő adásban, a 38. epizódban, szeptember 21-én, vasárnap 9.20-tól Orosz Péter Pál atyáról lesz szó, akit szeptember 27-én avatnak boldoggá Bilkén, s aki a Nyíregyházi Egyházmegye szülöttje volt.

A vértanúságot szenvedett papról Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök és Szabó Tamás pasztorális helynök atya beszélt a Duna TV stábjának Nyíregyházán és Biriben.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír