Országos fejlesztés a Katolikus Karitász hálózatában

„A Katolikus Karitász hálózatának infrastrukturális fejlesztése a hátrányos helyzetűek felzárkóztatása érdekében” elnevezésű projekt keretében három helyszínen egy meglévő épület felújítása és a szolgáltatások bővítése, a rászoruló célcsoportok igényeit figyelembe vevő bővítése, valamint két új logisztikai-koordinációs központ építése, továbbá fejlesztési, katasztrófavédelmi és szociális célú eszközök, járművek beszerzése valósult meg.

A fejlesztések során a Katolikus Karitász új épületei Felsőzsolcán a keleti, Székesfehérváron a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központjai, a helyi és környékbeli szociálisfeladat-ellátás, valamint az önkéntesek bázisai is lettek. Az új központokban a célszerű kialakítással és a szükséges eszközök, gépjárművek beszerzésével lehetővé vált a katasztrófa- és vészhelyzeti mentéshez, gyorssegélyezéshez, újjáépítéshez szükséges tevékenység is, így a Katolikus Karitász vészhelyzeti bázisaiként is működnek majd.

Pécs városában a szervezet regionális feladatellátását segítő koordinációs, képzési és önkéntesközpont létesült a meglévő épület felújításával.

A projekt megvalósulásával egyszerűbben, gyorsabban és szélesebb körben elérhető szociális és katasztrófahelyzeti humanitárius szolgáltatások biztosítása, az ellátás színvonalának növelése várható az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 650 millió forint vissza nem térítendő támogatásból valósult meg 2017. október 1. és 2020. április 30. között.

Forrás és fotó: Katolikus Karitász



Magyar Kurír