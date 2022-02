Országos tanulmányi versenyen szerepeltek sikerrel a kisvárdai köznevelési intézmény diákjai

A kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda diákjai, Csonka Orsolya, Jenei Marcell és Kovács Ádám összeszokott trióként vállalták a megmérettetéseket a Dürer matematikaverseny fordulóin.

Február 4-én és 5-én szálltak versenybe a győzelemért a korábbi fordulókról továbbjutók a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban megrendezett országos döntőn. Az összesítés után a kisváradi iskola csapata került a dobogó legfelső fokára. Eredményük értékét növeli, hogy a 11–12. évfolyamosok számára kiírt kategóriában tizedikes diák, Jenei Marcell is a csapat meghatározó tagja.

A három fiatal három egyházközség tagja: Marcell a kisvárdai görögkatolikus, Orsolya a fényeslitkei református, Ádám a kisvárdai római katolikus egyházközség aktív fiatalja. Általános iskolai tanulmányaikat is a Szent László oktatási intézményben fejezték be, majd mindhárman a matematika tagozatot választották az informatika, fizika tantárgyak kíséretében. A fiatalok évről évre kitűnő tanulmányi eredményt értek el, emellett Ádám és Marcell komplex felsőfokú, Orsolya komplex középfokú angol nyelvvizsgával is rendelkezik.

Ádám kiemelkedő kulturális tevékenysége, Orsolya sportteljesítménye és Marcell rangos országos és nemzetközi versenyeredményei is figyelemre méltóak. A sokoldalú diákok korábban a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban részesültek, illetve Kisvárda város „Az év diákja” címmel is kitüntette őket.

Ádám a matematikában nyújtott teljesítménye mellett (Dürer, KKMV matematikaversenyek) részt vesz iskolai, egyházközségi, városi rendezvényeken, szaval, konferál, énekel – legutóbb a Doktorock Színtársulat Nyomorultak című előadásában szerepelt; zongorázik, zenét ír, amatőr szinten focizik. A Debreceni Egyetem építészmérnök szakán szeretné tanulmányait folytatni.

Orsolya alsós korától kezdve rendszeres résztvevője matematikaversenyeknek körzeti, megyei és országos szinten. Kiemelkedő eredményei között szerepel többek között megyei 1. hely a Zrínyi, illetve országos 1. hely a Dugonics András matematikaversenyeken. Igazolt kézilabdázóként rendszeresen sportol. Felsőfokú tanulmányaiban szerepet szán mindkét, számára fontos területnek.

Marcell több megmérettetést évről évre dobogós helyezéssel zár. Többek között a 2021-es online Európai Junior Informatikai Diákolimpián a nemzetközi mezőnyben bronz minősítést szerzett; az alapműveleti matematikaversenyen, a Dugonics András matematikaversenyen és a Görögkatolikus Tudásolimpián országos 1. helyen végzett.

