Őrzőangyalok Sajóörösön – Egyházi fenntartásba került a település óvodája

Prédikációjában a helynök rámutatott, hogy minden tanévet a Szentlélek segítségül hívásával kezdenek az intézményekben, de 2025-ben, a jubileumi szentévben különösen fontos a Szentlélek vezetése. „Imádkozunk óvodásainkért, diákjainkért, a pedagógusokért, az iskolai munkatársakért, az oktatási osztály vezetőjéért és munkatársaiért. Imádkozunk azokért a családokért, melyek intézményeinkbe járatják gyermekeiket, és kérjük, hogy a Szentlélek vezetése alatt mindenkinek a javára tudjuk teljesíteni szolgálatunkat. A gyermekek növekedjenek ismeretben, tudásban és mindabban, ami az életben való eligazodásban és a boldog élethez szükséges számukra. Növekedjenek hitben, lelkiekben, örömben és boldogságban.”

Az óvoda névválasztásáról szólva elmondta, hogy a hívő embernek van egy hátországa: a Jóisten és az őrangyalaink, akiknek a gondviselése, segítsége meghaladja az ember e világi lehetőségeit. Az ő segítségükkel és emberi odaadással azonban mindent el lehet érni. Arra biztatta az óvoda pedagógusait, hogy a napi rutinfeladatok megtanítása mellett erre az Istenbe vetett bizalomra, ráhagyatkozásra is neveljék a gyermekeket.

A szentmisét követően Pásztor Pascal plébános köszöntötte a megjelenteket, és örömét fejezte ki a Szentlélek csendes működéséért, amely lehetővé tette, hogy a hívek régi vágya, miszerint kerüljön egyházi fenntartásba a helyi óvoda, végre megvalósulhatott. Új kihívás, új misszió lehetősége tárul így a hitoktató és a plébános elé, ugyanis Tiszaújvárosból sok fiatal család költözik Sajóörösre, és az óvodás gyerekeken keresztül elérhetik ezeket a családokat az evangélium üzenetével.

Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy szerte az országban 13 ezer gyermek van ma katolikus oktatási-nevelési intézményekben. Az óvodák megújulása vagy új óvoda épülése mindig a település jövőjét jelenti.

Szabó Gábor, Sajóörös polgármestere az óvodával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy átadás helyett az odaadás szó fejezi ki leginkább azt a kölcsönös bizalmat, amelyet az elmúlt évek során sikerült kialakítani az önkormányzat, az egyház, az oktatási intézmények és a szülők között. A fenntartóváltás a gyermekek javát szolgálja.

Az intézmény a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagóvodájaként működik, melynek vezetője, Koscsó Mónika főigazgató elmondta: „Az iskola és az óvoda együttműködése szorosabb kapcsolatot teremt a gyermekek nevelésében, lehetővé téve a folyamatos fejlődést és a hitben való növekedést az óvodától az iskola végéig. A gyermekek így egy összefüggő, szeretetteljes és keresztény értékrenden alapuló nevelésben részesülhetnek.”

Török Tímea, a sajóörösi Szent Őrzőangyalok Katolikus Óvoda tagintézmény igazgatója az ünnep okáról szólva rámutatott, hogy az óvoda célja a szeretet, az empátia, az elfogadás erősítése. A testi-értelmi-szociális fejlődés mellett a lelki fejlődés támogatása, a hit magvainak elültetése is fontos feladat. Kollégáival együtt hittel, reménnyel, imádsággal igyekeznek majd Isten felé vezetni a gyermekeket.

Az ünnepség végén Ficzek László általános helynök megáldotta az átvett intézményt.

Jelenleg több mint 100 feladatellátási helyen 58 oktatási-nevelési intézmény működik az Egri Főegyházmegye fenntartásában.

Szöveg: Pap Ildikó

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír