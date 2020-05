Összefogással segítenek a szociális központoknak Szatmárban

A bentlakásos szociális egységekben élők terhein könnyít összefogás révén a Hans Lindner Alapítvány, a Máltai Szeretetszolgálat szatmárnémeti fiókszervezete, valamint a Szatmári Egyházmegye karitászszervezete.

Az ötlet Koczinger Tibortól, a Hans Lindner Alapítvány igazgatójától származik, akihez több jelzés is érkezett, hogy a Szatmár Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság (DGASPC) által működtetett központokban élők számára jól jönne egy kis támogatás, segítség. A DGASPC igazgatónője, Dragoş Mariana örömmel fogadta a civilek kezdeményezését.

A rendelkezésre álló készleteit a három szervezet igyekezett úgy beosztani, hogy valamennyi bentlakásos rendszerben működő DGASPC-központba jusson belőlük. Az együttműködő felek a csomagokat úgy állították össze, hogy gondoltak külön a gyermekekre és külön a felnőttekre is.

A gyermekeknek mogyorókrémet, aprósüteményt, gumicukorkát, üdítőt, gyümölcsjoghurtot és pufulecet vittek, míg a felnőtt fogyatékkal élő-, illetve idős ellátottaknak házi aprósüteményt, mézeskalácsot, natúr almalevet, banánt, mogyorókrémet. A Máltai Szeretetszolgálat, a Hans Lindner Alapítvány és a Karitász felosztották egymás között az intézményeket, hogy minél rövidebb idő alatt mindenhova eljuttathassák az adományokat.

A biztonsági előírásokat szigorúan betartva a civilek az élelmiszercsomagokat a szervezeti egységek kapuihoz pakolták le – hiszen a bentlakásos intézményekbe való belépés a látogatók számára jelenleg tilos –, az alkalmazottak onnan vették fel és vitték be az adományokat a központba.

Az akcióban részt vállalt önkéntesek szerint mindenhol örültek a finomságoknak. Volt olyan központ, ahol az átadás napján éppen az egyik ellátott születésnapját ünnepelték, és úgy élték meg, hogy az adományozók is hozzájárultak a nap különlegességéhez.

Lieb-Nemes Zsolt, a Szatmári Egyházmegyei Karitász aligazgatója szerint (aki maga is részt vett a csomagok kiszállításában és átadásában) az akció egy új, hosszú távú együttműködés lehetőségére is rávilágított. „Az egyik családi típusú ház munkatársa a csomagok átvétele után, búcsúzáskor azt mondta nekünk, hogy ha már így elkezdődött egy kapcsolat, ne csak a COVID-19 idejére szóljon, és meghívott minket, hogy ha elmúlik a járvány, látogassunk el egy nap a központba, ismerkedjünk meg a gyerekekkel, akik ott laknak, játsszunk együtt, süssünk és együnk valamit közösen. Nagyon jólesett ez a kérés, és azon leszek, hogy el is jussunk oda” – mesélte Lieb-Nemes Zsolt.

Hegedűs Gergő, a Máltai Szeretetszolgálat szatmárnémeti fiókszervezetének vezetője már a következő közös akción gondolkodik: „Kiegészítjük egymást. Mindenkinek megvan a maga erőssége, mindenkinek megvan a maga tapasztalata, és ezt összetéve lesz ez egy nagy egész, ami tökéletesen tud működni”

Forrás és fotó: Romkat.ro

