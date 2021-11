Összefogással újították fel a templomot Tiszapalkonyán

A templomot 1823-ban szentelték fel Szent István király tiszteletére.

A legutóbbi külső felújításkor a Magyarország Kormánya által meghirdetett „Magyar Templomfelújítási Program – Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” keretében elnyert 15 millió forint támogatásból megújult a templom tetőszerkezete; az Egri Főegyházmegye 14 millió forint támogatásából, valamint a hívek 1 millió forintos adományából új vörösréz borítást kapott a templomtorony és az azon magasodó kereszt.

Prédikációjában a főpásztor az evangéliumról szólva rámutatott, hogy a szegény emberek sokszor sokkal többet adnak másoknak anyagi javaikból, mint a nagy vagyonnal rendelkezők.

Jézus a legértékesebbet, az életét adta oda értünk. Megtanította nekünk, hogy nem a pénz, hanem a szívünk a legértékesebb – mutatott rá a főpásztor. – A pénz nem lehet célja az ember életének, csupán eszköz, amiből valamit meg lehet valósítani; például ezt a templomot fel lehetett újítani.

Nagyon fontos, hogy örökölt értékeinkre vagy a munkánk után járó bérünkre ajándékként tekintsünk, amivel jót tehetünk családunknak, közösségeinknek. Ajándék, amely biztosítja megélhetésünket, ugyanakkor Istennek is ajánljunk fel belőle – buzdított Ternyák Csaba.

Az Ószövetségben az emberek tizedet fizettek. Ma nincs ilyen kötelezettségünk, viszont fontos, hogy ne zárjuk be a szívünket, hanem nagylelkűen adományozzunk anyagi javainkból az Egyháznak és az Egyház segélyszervezetének, a Karitásznak, amely a legszegényebbeken igyekszik segíteni.

Az érsek hangsúlyozta, az evangéliumból hallott, az özvegyasszony két filléréről szóló történet erre tanít bennünket, hogy halljuk meg a Szentlélek sugallatait, kövessük Jézus példáját, nyissuk meg szívünket, figyeljünk egymásra és szeretettel forduljunk a környezetünk, embertársaink felé.

A szentmise végén Koncz Zsófia országgyűlési képviselő is köszöntötte az egybegyűlteket. Mint mondta, Szent István olyan erős alapokra építette hazánkat, hogy ebből merítve ma is össze tudunk fogni. Összefogtak a tiszapalkonyai emberek is, hogy ez a templom megújulhasson. Isten áldását kérte a közösségre és reményét fejezte ki, hogy a térségben és az országban még több templom megújul a közeljövőben.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Pap Ildikó

Fotó: Szent István Televízió / Federics Róbert

Magyar Kurír