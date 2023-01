Őszintén, példamutatóan törekedett az életszentségre – Győri gyászmise XVI. Benedek emeritus pápáért

A főpásztorral koncelebrált Reisner Ferenc püspöki helynök, Kálmán Imre püspöki irodaigazgató, Böcskei Győző székesegyházi plébános, Bognár István spirituális és néhány lelkipásztor. A gyászmisén liturgikus szolgálatot teljesítettek a győri szeminárium papnövendékei.

Veres András püspök a szentmise elején köszönetét fejezte ki a jelen lévő híveknek, amiért meghallották a hívást, hogy a december 31-én elhunyt XVI. Benedek pápáért együtt imádkozzanak az egyházmegye főtemplomában, és hálát adjanak Istennek azért a szolgálatért, amit Joseph Ratzinger végzett mint pap, teológus, később mint püspök és pápa. „Mindnyájan rászorulunk Isten irgalmára, ezért imádkozunk érte is, bízva abban, hogy aki minden rezdülésével, gondolatával arra törekedett, hogy Istent egyre jobban megismerje és másokat is segítsen ebben, sikerült úgy követnie Mesterét, hogy az Úr nyitott ajtóval várja őt országában.”

Homíliájában a főpásztor visszaemlékezett 2005-re, Szent II. János Pál pápa temetésére, amely személyes élménye alapján is igazi hálaadás volt a római Szent Péter téren. „A gyászszertartás egy olyan hálaadás és ünnep volt, amely méltó volt ahhoz a szolgálathoz, amelyet a szent pápa végzett élete folyamán. Ezért helyénvaló, hogy ilyen hálaadó szívvel emlékezzünk most XVI. Benedek pápára is, aki nemcsak szent elődjei útján járt, de őszintén és példamutató módon törekedett az életszentségre is. Eucharisztiában és hálaadásban emlékezünk rá, amely a II. Vatikáni Zsinat ajánlása szerint az örök életre és a feltámadásra mutató szertartás, amit a liturgia fehér színe is jelez” – fogalmazott.

XVI. Benedek emeritus pápa a karácsonyi időben adta vissza lelkét Teremtőjének, halálának időpontját a püspök az elhunyt egyházfő egyik könyvének gondolataival értelmezte. Mint tudjuk, XVI. Benedek már teológusként is sokat foglalkozott Jézus Krisztus, a Megváltó születésével és életével. Egyik írásában feltette a kérdést: Kinek az eljövetelére készültünk adventben? – Jézus Krisztuséra, a világ Megváltójának születésére. Majd folytatta: És mire várunk karácsony után? A hívő ember erre is tudja a választ: Krisztus második eljövetelére, amely majd a világ végén valósul meg. Azonban Ratzinger bíboros arra biztatott, hogy érdemes feltennünk magunknak azt a kérdést is, hogy magunk mögött hagytuk-e már a karácsonyt. Vagyis megtörtént-e már életünkben az első találkozás az Isten Fiával? Ha igen, akkor életmódunk nem lehet olyan, mintha a Krisztus előtti korban élnénk – tehát kell, hogy életünk és cselekedeteink Jézus Krisztus evangéliumához igazodjanak.

A bíboros ezen elmélkedésében arra is rávilágított, hogy bizony vannak, akiknek még nem született meg a Megváltó, sőt még a keresztények között is akadnak ilyen emberek. Jézus Krisztus második eljövetelekor is lesznek olyanok, akik számára a Vele való találkozás az első lesz, mert földi életükben nem találkoztak Vele. Ratzinger bíboros azt írta: „Krisztus első és második eljövetelének várása egy és ugyanaz. Ezért is imádkozunk így naponta: Jöjjön el a te országod!” Ezen kérésünkben azt is megfogalmazzuk, hogy szeretnénk, ha minden ember találkozhatna a Megváltóval, és minél többen elérkeznének a betlehemi jászolhoz. Benedek pápa teológiai írásaiban, legfőképpen A Názáreti Jézus címűben igyekezett mindenki számára érthetően tanítani Jézusról, segítve őket abban, hogy ők is eljuthassanak a betlehemi jászolhoz és a Jézushoz csatlakozó személyes döntésre. Aki ugyanis karácsony titkát nem értette meg, az a kereszténység lényegét nem értette meg – írta a most elhunyt Szentatya.

XVI. Benedek pápa nyugalomba vonulásakor úgy fogalmazta meg további életcélját, hogy visszavonulása idejét – amíg a gondviselő Isten engedi életének folyását –, szeretné az Egyházért végzett imádságban és engesztelésben tölteni. Közel tíz évig élt így, és most a mi kötelességünk, hogy imádkozzunk érte – hívta fel a figyelmet a győri megyéspüspök. Miként a családban, úgy az Egyházban is egy közösséget alkotunk, ezért természetes, hogy imádkozunk egymásért. Az egymás iránti szeretet ugyanis nem szűnik meg a halállal, sőt egész emberi életünkből csak ez a szeretetkapcsolat marad meg. XVI. Benedek pápa olyan rendkívüli ajándékokat kapott a teremtő Istentől, amelyek alkalmassá és képessé tették őt arra, hogy egyszerűen, világosan tudjon Isten igazságairól tanítani másokat.

Egyik könyvében azt írta: „Higgyünk annak az Istennek, aki emberi testet öltött és fel is támasztotta ezt a testet.”

„Imádkozzunk azért, hogy XVI. Benedek pápa lelki, szellemi öröksége még sokáig éljen az emberek tudatában. Segítsen bennünket a hit útján előrehaladni, és személyes életének példája bátorítson bennünket abban is, hogy mindig és mindenekelőtt Isten útját keressük. Adja Isten, hogy imádságunk meghallgatásra találjon, és a most elhunyt Szentatya elérkezzék az Úrhoz, ahol reményeink szerint továbbra is imádkozik értünk. Ámen” – zárta szentbeszédét Veres András megyéspüspök.

