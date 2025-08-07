Ötezer szalézi fiatal vett részt a szentévi Jubileumi Ifjúsági Találkozón Rómában

A művészi előadásokkal, személyes történetekkel és lelki élményekkel tarkított program a szalézi lelkiség jegyében a hit, az öröm, a kultúrák találkozása és a fiatalok aktív szerepvállalása volt.

Globális ifjúsági ünnep szalézi módra

Az est során több nemzetközi csoport lépett fel, köztük olasz, mexikói, kenyai és közép-amerikai zenekarok, együttesek, valamint Olaszországnból a latinai Don Bosco oratórium fiataljai. Sokszínű, erőteljes zenei, táncos és kreatív előadásokat láthattak, hallhattak a résztvevők.

Az olasz MGSound saját dalaival kezdődött az esemény, amelyek a közös hit örömét tükrözték. A Costa Rica-i fiatalok színt és ritmust adtak az összejövetelnek. A latinai oratórium fiataljai a Don Bosco – A musical egyik jelenetével mozgatták meg a tömeget. A kenyai csoport hiteles spontaneitással töltötte meg a teret, míg az olasz La Spezia fiataljai reményteli energiával táncoltak. Mexikó két, kulturális identitásban gazdag dalt hozott, az előadások a szicíliai DB Sons műsorával zárultak, megerősítve a hivatás és a fiatal zenei tehetségek gondozásának fontosságát.

„A jubileumi fesztivál ajándék volt, amelyet Róma városának és az egyetemes Egyháznak szerettünk volna felajánlani – mondták a rendezvény szervezői. – A fiatalos kreativitás és a lelkiség révén olyan üzenetet szerettünk volna megosztani velük, amely összhangban van a jubileumi úttal és azzal a vággyal, hogy a fiatalokat a változás igazi szereplőinek tekintsük.”

Az ünnepi energiától a kontemplatív mélységig

A vidám előadásokat és a közös étkezést esti virrasztás és szentségimádás követte Rafael Bejarano atya, a Don Bosco Szaléziak ifjúsági szolgálatáért felelős egyetemes tanácsos vezetésével.

A virrasztáson énekek, szentírási részletek és imádságok hangzottak el több nyelven, váltakozva a csendes elmélkedés perceivel. Az örömteli találkozás által feltöltött több ezer fiatal most mély és személyes párbeszédbe kezdett az Úrral. Olyan szimbolikus cselekményekre is sor került eközben, mint hogy megemlékeztek a keresztségről, illetve a különböző félelmeiket felajánlották oly módon, hogy kis papírra írták őket és imában átadták Istennek. Az imádságok idején arra is meghívták a résztvevőket, hogy elmélkedjenek a világban tapasztalható szenvedésen, valamint azon a XIV. Leó pápa, illetve a szalézi vezetők, Fabio Attard atya és Chiara Cazzuola anya által ismételten hangoztatott felhíváson, miszerint a békéért kell dolgozni.

„A béketeremtés sürgős küldetés – mondta Rafael Bejarano a tömegnek. – Egy olyan időszakban, amelyet háború, megosztottság és erőszak jellemez, a tiszta tekinteteitek és az egység iránti vágyatok új utakat nyithat meg. A békét a párbeszéd, a tisztelet és a megbocsátás képessége építi.”

A fiatalokat arra biztatták, hogy lépjenek túl félelmeiken, és fogadják be a világosságot, visszhangozva a pápa előző esti bibliai alapú üzenetét: „Ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága.”

Bátorító üzenetek szalézi vezetőktől

Az estét a Don Bosco Szaléziak és a Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek elöljáróinak szívhez szóló szavai zárták.

„Olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek ezen az egyedülálló és különleges jubileumon – kezdte Chiara Cazzuola anya. – Ti vagytok a kincs, a világ hatalmas lehetősége, ahogy Don Bosco és Mazzarello anya mindig is hitték. A jubileum elsődleges kegyelme a Jézus Krisztussal, a mi reményünkkel való találkozás.

Azt hisszük, mindent meg kell tennünk, hogy találkozzunk Vele, de Ő az, aki mindent megtesz bennünk, ha megengedjük neki. Gondolj arra, mennyire szeret és kíván téged Isten, aki olyannak fogad el, amilyen vagy, és csodákat tesz benned, ahogyan Máriával is tette.

A remény ebből a tudatból születik: hogy az Úr velünk jár, és eltölt minket kegyelmével és erejével. Soha ne érezd magad egyedül!”

A szalézi rendfőnök, Fabio Attard szintén arra buzdította a fiatalokat, hogy legyenek a béke építői:

„A jóság az, amink van. A félelem az, amitől megszabadulhatunk.

Megszabadulhatunk-e a félelemtől? Ezt csak Jézus jelenlétével lehet megtenni. Csak Jézus élő, a szívünkben élő jelenlétével tehetjük meg.

Egyedül nem fog sikerülni. Jézussal együtt győzünk. Ezért kérjük az Eucharisztiát. Mert kétségtelenül a barátai vagyunk. És ezért utalt Chiara Cazzuola anya arra, hogy a béke mesterei legyünk. A béke mesterei lehetünk, ha gondoskodunk arról, hogy a béke uralkodjon az életünkben. És ez a béke egy személy, ez a béke Jézus. És abban a pillanatban, amikor Jézus a miénk, a béke építőivé válunk. Ahogy a béke építőivé válunk, a remény misszionáriusai is leszünk, bárhol is vagyunk, a tanúságtételünk, a kedvességünk, a jelenlétünk által. Legyen Jézus a forrás, amely megerősíti jóságotokat és eloszlatja a félelmet, mert a világnak szüksége van mindannyiótokra. A világnak most nagyobb szüksége van rátok, mint valaha.”

Forrás és fotó: Szaléziak.HU

