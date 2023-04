Ötödik alkalommal rendeznek Országos Keresztény Vállalkozói Konferenciát

– Mi a konferencia célja?

– A konferencia fő célja az értékalapú vállalkozói szemlélet népszerűsítése, az értékteremtés előtérbe helyezése a gazdasági tevékenység során. Az eseményen inspiráló előadásokon keresztül találkozhatunk sikeres, hitvalló vállalkozókkal, akik segítenek abban, hogy megértsük, magunkévá tegyük ezt a gondolkodást. Ugyanakkor nem titkolt szándékunk, hogy a keresztény vállalkozók megosszák tapasztalataikat és ötleteiket egymással, valamint kapcsolatot építsenek. A résztvevők kérésére idén külön networking szekcióban lehetőség is nyílik szakértők által vezetett üzleti kapcsolatépítésre.

– Kiket hallhatnak majd a résztvevők ezen a napon?

– Az előadók között találjuk például Böjte Csaba ferencest, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítóját, valamint Klekner Pétert, aki korábban többek között a L’Oreal és a Philips Hungary igazgatójaként is dolgozott. Az elmúlt évekhez hasonlóan érdekes és értékes előadással készül Pál Feri atya, mentálhigiéniás szakember is. De eljön Csepregi Balázs is, aki karácsony előtt a Chosen filmmel ismertette meg az ügyfeleit. Sok ilyen hitvalló vállalkozóra lenne szükség.

– Milyen témák kerülnek szóba a konferencia során?

– Az emberek vállalkozóként gyakran szembe találják magukat olyan erkölcsi kérdésekkel, melyekre nehéz választ találniuk. Szeretnénk tanúságot tenni arról, hogy létezik egy keresztény gazdasági szemlélet, amely nem pénzközpontú, hanem az ember tesi-lelki jólétével foglalkozik.

– Kiket várnak az eseményre?

– Felemelő érzés látni, hogy ez a sok eredményes ember mind hasonló problémákkal és fennakadásokkal küzd az életében vagy vállalkozásában, kérdéseikre mégis ugyanott lelnek választ. Megerősít, hogy látjuk, nem vagyunk egyedül. A rendezvény fő gondolata, hogy nem keresztények vagyunk és vállalkozók, hanem keresztény vállalkozók, ezért egyedülálló értéket közvetítünk az üzleti világban. Mindazokat várjuk, akik azonosulni tudnak ezzel a lelkülettel.

Szöveg: Pulai Zsolt

Fotó: Kreatívkontroll

Magyar Kurír