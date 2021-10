Ötvenéves szerzetesi jubileumát ünnepli Agnes Mariam de la Croix nővér

Agnes Mariam de la Croix 1952-ben született Bejrútban, Marie Fadia Laham néven. Édesapja palesztin menekültként került Libanonba, miután Názáretből menekülnie kellett 1948-ban. Marie vallásos nevelésben részesült, katolikus iskolába járt. A forrongó Közel-Kelet napi drámai eseményeit szemlélve fiatalon reménytelennek látta a jövőt és elhagyta hazáját. Először Európában, majd Indiában és Nepálban élt – saját bevallása szerint – „hippi” életet. Ázsiai útja során mélyen megtapasztalta Isten végtelen és feltétel nélküli szeretetét. Megtéréséről így vallott a National Catholic Reporter 2013. novemberi számában:

Isten megadta nekem a lehetőséget, hogy megláthattam az elveszettek iránti irgalmát, szeretetét és jóságát azok iránt, akik vágynak arra, hogy megmentse őket.”

Ezt követően felhagyott szabados életmódjával, hazatért, és 1971-ben belépett a kármelita rendbe. Egyéni hivatásának – személyes életélményeiből kifolyólag – az akkori libanoni polgárháborúban otthontalanná váltak és menekültek megsegítését választotta.

1993-ban ellátogatott a Damaszkusztól 30 kilométerre, Homsz közelében található, Feldarabolt Szent Jakabról (421) elnevezett 5. századi Mar Yakub kolostorba. Az épületnek, amely az első szíriai kolostor volt, csak a romjait, a római korban épített alapokat és falakat találta. Agnes nővér a kolostor és közösségének újraépítését tűzi ki célul. Szíriába költözött; 1994-ben elkezdődtek a munkálatok. Az ősi grottót újraépítik, új hivatásokkal töltik meg a keresztény vértanúk által megszentelt teret. A kolostorban ma közel húsz szerzetes él; befogadott árván maradt gyermekekről gondoskodnak.

A 2011-2012-ben kitört szíriai polgárháború alapjaiban változtatta meg az ország és lakossága életét, így a kolostor ima- és közösségi életét, tevékenységét is. Agnes nővér az elsők között kereste fel a háború kitörésekor súlyos támadásokat átélt Homsz rászoruló lakosságát, és segélycsomagokat juttatott be a városba

A humanitárius szerepvállalás vált élete lényegévé. Ismert és elismert személy a szíriai háborúban harcoló felek számára, a felkelők és a kormányerők egyaránt megbecsülik.

A segítség célba juttatása érdekében minden féllel együttműködésre kényszerül, ezzel komoly politikai és biztonsági támadásoknak is kitéve önmagát. Szót emel az elnyomott és üldözött keresztények elleni atrocitások ellen (a Maaloula kolostora elleni támadás után az elsők között látogatott a helyszínre); a kivégzett keresztény szerzetesek szentté avatása ügyében is aktívan fellép. Aleppóban, Homszban, Rakkában, és a leginkább érintett területeken hiánypótló segélyezési munkát végez, segélyszervezetekkel együttműködve. Az általa működtetett egészségügyi szolgáltatások – Kelet-Aleppóban, Homszban és másutt – sok ezer embernek az egyetlen elérhető orvosi szolgáltatást jelentik. A nemzetközi szervezetek segélyfolyosóinak helyi szervezője; az élelmiszer- és gyógyszerszállítmányok a legeldugottabb, háború sújtotta területekre is eljutnak.

Agnes nővér halálos fenyegetettségben éli napjait, a különböző terrorista szervezetek elsődleges keresztény célpontnak tekintik. Évek óta nem térhetett vissza kolostorába.

Munkájáért számos elismerésben részesült. 2014-ben Nobel-békedíjra jelölték.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Agnes nővérrel is közös tevékenységéről ITT, valamint ITT olvashatnak bővebben.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat



Magyar Kurír