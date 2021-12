Övéi közé jön… – Adventi füzettel segítik a híveket a gyulafehérvári kispapok

Az elmúlt években a négy, többségében magyar nyelvű erdélyi egyházmegye hívei számára csak magyar nyelvű kiadványt adtak ki, idéntől azonban Buciuman Gheorghe-Traian türi plébános és Dănescu Teodora szociális testvér segítsége révén román nyelven is megjelent a füzet.

A kis füzetek minden évben a plébánosok közreműködésével jutnak el az egyházközségekbe, idén körülbelül kétszáz plébániára. A nagyszámú megrendeléseknek köszönhetően idén tízezer példányban jelenhetett meg az adventi Övéi közé jön… (román nyelven: Vine printre ai săi…) című kiadvány, amelyben a kispapok és elöljáróik mellett Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is megosztotta karácsonyi gondolatait.

A kispapok minden évben az ajándékozásra is odafigyelnek. Idén öt kórház, a csíkszeredai, székelyudvarhelyi, gyergyószentmiklósi, marosvásárhelyi és kolozsvári alkalmazottait ajándékozták meg több száz példánnyal. Három székelyföldi kórházat a szerkesztők és elöljáróik személyesen is felkerestek, hogy átadhassák ajándékukat, hangsúlyozva, hogy a naponkénti imádság mellett az adventi készületben ily módon is segítségére szeretnének lenni mindazoknak, akik a járványhelyzetben akár életük kockáztatása révén is végzik mindennapi munkájukat.

A kórházak vezetői, munkatársai a személyes, őszinte találkozások alkalmával elmondták, hogy örömmel fogadják a szeminárium ajándékát, hiszen az elmúlt nehéz időszak fizikailag és lelkileg egyaránt kimerítette az egészségügyi személyzetet. A kis füzetek révén még a megterhelő napok során is készülhetnek a karácsonyra, amikor szabad perceikben elolvassák a napi elmélkedéseket, tudatosítva azt is, hogy nemcsak megajándékozzák őket, imádkoznak is értük a papnövendékek.

Forrás és fotó: Bőjte Csongor, Gyulafehérvári Papnevelő Intézet/Romkat.ro

Magyar Kurír