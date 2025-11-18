Óvodások és idősek együtt ünnepeltek Márton napján a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Idősotthonban

Márton napján országszerte lakomákat tartottak, hogy bőség és egészség köszöntsön a házra a következő esztendőben. Úgy tartották, minél többet esznek és isznak Márton napján, annál több erőt gyűjtenek magukba. A hízott liba sem hiányozhatott az asztalról, hiszen „aki Márton-napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. A bor is fontos szerepet kapott, hiszen „a bornak Szent Márton a bírája” – ekkorra készült el az újbor, amit ilyenkor kóstoltak először.

A pásztorok is megemlékeztek a szentről: ajándékba vitték a gazdáknak a „Szent Márton vesszejét”, egy többágú mogyoró- vagy nyírfavesszőt, amely a következő év termékenységét volt hivatott biztosítani.

Többek között ezeket a hagyományokat idézték fel a székelyudvarhelyi Jó Pásztor Idősotthonban, ahol a résztvevők beszélgettek, és együtt elevenítették fel a történeteket.

„A nevetés és az ének hangja betöltötte a termet – meghitt pillanatok (...) óvodások és idősek együtt ünnepeltek. Szívet melengető volt látni, ahogy a múlt hagyományai és a jelen mosolyai találkoznak. Mindebben társaink voltak a Nardini Napköziotthon pedagógusai, szakemberei és önkéntesei: Bíró Izabella, Sánduj Erika, Imre Malvina, Tóth Melánia (Leonetta nővér), Pál-Katona Katalin-Tímea, Szász Rita, Sándor-Majláth Gyöngyvér és Kalapács Viola, akik számára szintén élményt jelentett a közös ünneplés.

A gyerekek már napok óta izgatottan készültek a találkozásra.

Isten áldjon minden résztvevőt, akik szívvel-lélekkel voltak jelen ezen a jeles napon!” – írta beszámolójában Györgyi Emőke.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári Caritas

Magyar Kurír