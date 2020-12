Ózonos fertőtlenítéssel segíti a Katolikus Karitász a vírusmentesítést kárpátaljai iskolákban

A részletekről Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos (Miniszterelnökség, Nemzetpolitikai Államtitkárság); Écsy Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója és Marosi Antal önkéntes, a Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület elnöke adott bővebb felvilágosítást.

Écsy Gábor elmondta, hogy a Katolikus Karitász orvosmissziójának „meghosszabbított kezeként” működött az ózonos fertőtlenítési program. Idén a járványhelyzet miatt a tervezett 18-20 helyett csak négy-öt helyszínen tudtak szűrést végezni a misszió orvosai Kárpátalján és Délvidéken. Különösen nehéz körülmények vannak Ukrajnában, mivel nincsenek megfelelő eszközök, ezt próbálta a Karitász ezzel a segítségnyújtással pótolni. Az országos igazgató hozzátette, hogy tavasz óta a szervezet több tízezer gumikesztyűt, vitaminokat, fertőtlenítőszereket juttatott el Kárpátaljára, az ottani magyar intézményeknek, óvodáknak, iskoláknak, kulturális intézményeknek. Az elmúlt héten öt település (Huszt, Nagyszőlős, Bustyaháza, Visk és Beregszász) tizenegy épületében végeztek ózonos mentesítést a járvány miatt, több száz gyermeknek teremtve ezzel vírusmentes környezetet.

Grezsa István miniszteri biztos kiemelte, hogy évek óta dolgozik együtt Kárpátalján a Katolikus Karitásszal. Ez a különleges terület, a felső-Tisza-vidéki szórvány a magyar nemzetnek olyan része, melynek körében rendkívül erőteljes a nyelvi asszimiláció. Az elmúlt tíz évben azonban úgy tűnik, sikerült ezt a folyamtot valamelyest mérsékelni. Az államközi kapcsolatoktól függetlenül Magyarország jó szomszédként támogatni kívánja az Ukrajnában élő magyarokat és a nem magyarokat is, tette hozzá. Lélegeztetőgéppel, segélyadományokkal már eddig is tudtak támogatást nyújtani, most pedig világszínvonalú fertőtlenítési módszerrel járultak hozzá a járvánnyal összefüggő mentesítési munkálatokhoz. Kiemelte, hogy valamennyi magyarok lakta település kapott segítséget Kárpátalján az elmúlt években. A Karitász orvosmissziójának különleges szolgálata segít abban, hogy újra egy nemzetközösségbe szervezzük a Kárpát-medencében élő magyarokat – mondta a miniszteri biztos.

Marosi Antal, a misszió önkéntes tagja kifejtette, hogy az Ózon-Kontakt Kft. segítségével sikerült megszervezni az akciót, a cég 10 millió forint értékű készülékparkot adott át a fertőtlenítési munkálatokra. Sokan érdeklődtek ukrán és magyar oldalról is a gépek iránt, s minden településen segíteni próbálták a munkát. A gépek a levegő oxigéntartalmát átalakítva valamennyi vírust elpusztítják, ezután pedig az oxigénszintet visszaállítják, ismertette a metódust a Magyar Légi Tűzoltó és Életmentő Egyesület elnöke.

Forrás: Katolikus Karitász

Fotó: Vermes Tibor

Magyar Kurír