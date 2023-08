Pakisztán miniszterelnöke és muszlim vezetők is meglátogatták a megtámadott keresztény családokat

Sebastian Shaw, Lahor érseke muszlim vezetőkkel és Anvár-ul Hak Kakarral, Pakisztán ügyvivő miniszterelnökével együtt meglátogatta a jaranwalai keresztény családokat Fajszalábád ipari negyedében, hogy szolidaritásukról biztosítsák őket és vigasztalást nyújtsanak a támadások után, amelyeket augusztus 16-án követtek el – állítólagos – istenkáromlás vádjával. A keresztény épületek elleni támadássorozat azután vette kezdetét, hogy néhány ember arról számolt be, a keresztény közösség területén állítólag találtak néhány kitépett lapot a Koránból, amelyeken istenkáromló írások voltak. Az Egyházak Egyesült Tanácsának ügyvezető igazgatója, Samson Suhail adatai alapján a megtámadott istentiszteleti épületek száma huszonegy. Több mint nyolcvan házat is célba vettek, de komolyabb személyi sérülés nem történt.

Látogatása során Shaw érsek meghallgatta a kitelepített családokat, és együtt imádkozott velük. A találkozó még fontosabb szimbolikus jelentést nyert, mert olyan muszlim vezetők is jelen voltak, akik kezdettől fogva határozottan elítélték az erőszakos cselekményeket, kifejezték szolidaritásukat és együtt imádkoztak. „Amit láttunk, az szörnyű pusztítás. Az embereket sokkolta és kétségbe ejtette, és semmi sem maradt. Rajtunk múlik, hogy egy kis vigasztalást nyújtsunk azáltal, hogy Jézus szeretetének tanúi lehetünk” – hangsúlyozta Shaw érsek. Kiemelte a pszichológiai és anyagi segítségnyújtás szükségességét is. Ez utóbbit a Caritas és a különböző vallási gyülekezetek önkéntesei szervezik meg. „Mondtam a keresztényeknek, hogy nincsenek egyedül ebben a szenvedésben, Jézus mellettük áll, mi pedig velük vagyunk; érdeklődni és gondoskodni fogunk róluk.”

A jaranwalai közösséget, köztük a különböző vallású hívőket és a muszlim lakosokat szintén meglátogatta Anvár-ul Hak Kakar, Pakisztán ideiglenes miniszterelnöke. „A keresztény közösség fontos szerepet játszott Pakisztán megteremtésében” – jelentette ki a miniszterelnök, a nemzet lényeges részének nevezve őket. Hangsúlyozta, hogy „minden muszlim felelőssége a kisebbségi közösségek védelme. Veletek vagyunk” – tette hozzá. „A hangjukat hallatni nem tudók hangja leszünk. Be fogjuk tartatni a törvényt: az állam és a társadalom nemcsak szóban, hanem kézzelfogható és jelentős gesztusokkal is mellettetek áll.” Az ügyvivő miniszterelnök egyenként 2 millió rúpiás csekket is átadott azoknak a keresztényeknek, akiknek otthonát lerombolták az erőszakos cselekmények során. A vallások közötti párbeszéd szerepét, amelyet a muszlim vezetők látogatása is kiemelt, megerősítette a Vallások a Békéért elnevezésű nemzetközi egyesület, amely felhívással fordult ökumenikus és vallásközi partnereihez szerte a világon, hogy „mondjanak nemet az erőszak és elnyomás minden formájára, és továbbra is imádkozzanak, és építsék az igazságot és a békét Pakisztánban”.

A támadást követő napon Paul Bhatti, a meggyilkolt keresztény politikus, Shahbaz Bhatti testvére, maga is politikus a Vatikáni Rádiónak adott interjújában kommentálta az erőszakhullám pusztító hatásait. „Ez nagyon fájdalmas, mivel ezeknek a peremre szorult és nagyon szegény embereknek mindent ott kellett hagyniuk, és menekülniük kellett, hogy megmentsék az életüket.” Paul Bhatti az istenkáromlásról szóló pakisztáni törvények felülvizsgálatát is kérte. „Elfogadhatatlan, hogy az emberek a kezükbe veszik a törvényt, és megpróbálják megtámadni a keresztényeket” – hangoztatta.

Joseph Arshad érsek, a Pakisztáni Katolikus Püspöki Konferencia elnöke a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva az igazságszolgáltatás becsületes gyakorlására szólított fel, „hogy a jövőben meg tudják előzni az ilyen jellegű eseményeket”. Arshad érsek felhívta a figyelmet a muszlim közösség szolidaritási gesztusaira, és arra, hogy mindenki ellenőrzés alatt akarja tartani a helyzetet, „és segíteni kíván ezeken az embereken”.

Azbej Tristan: Magyarország elítéli a vallási, etnikai vagy nemzeti közösségekkel szembeni uszítást Magyarország elítéli a vallási, etnikai vagy nemzeti közösségekkel szembeni uszítást, a méltóságuk megsértését eredményező cselekményeket – írta Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Facebook-oldalán augusztus 25-én, pénteken. A pakisztáni Jaranwala térségében az elmúlt napokban szélsőségesek megtámadták a helyi keresztény közösséget. Feldúlták templomaikat és otthonaikat, meggyalázták szent tárgyaikat, bibliákat égettek el. Sokan menekülésre kényszerültek otthonaikból – tette hozzá. „Elítéljük az erőszakos cselekményeket, melyekre semmilyen igazolást, jogos indokot nem lehet felhozni. Üdvözöljük, hogy a jaranwalai támadásokat Pakisztán ügyvezető miniszterelnöke határozottan elítélte, és megígérte a tettesek felelősségre vonását. Bízunk benne, hogy a pakisztáni állam, mely hazánk fontos partnere a térségben, mindent megtesz annak érdekében, hogy a keresztény közösség békében és biztonságban éljen” – írta az államtitkár. Ahogy nemrég, az Európa egyes országaiban elkövetett Korán-égetések kapcsán is kifejeztük, Magyarország elítéli a vallási, etnikai vagy nemzeti közösségekkel szembeni uszítást, a méltóságuk megsértését eredményező cselekményeket. Szilárdan elkötelezettek vagyunk a vallások és kultúrák közötti párbeszéd és a vallási közösségek iránti tisztelet előmozdítása mellett – fogalmazott Azbej Tristan. „Őszinte szolidaritásunkról biztosítjuk a megtámadott pakisztáni keresztény közösséget” – írta az államtitkár, hozzátéve: Magyarország, a Hungary Helps – Magyarország segít programon keresztül támogatja a szükséget szenvedő keresztény és más közösségeket. Forrás: MTI

