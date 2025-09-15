Pakisztánban terjednek a vallási szekták – Megöltek egy zarándoklatot végző katolikus férfit

„Néhány szélsőséges fiatal ölte meg: amikor meglátták a nyakában a keresztet, puskával rálőttek. Egy fiatalkorú unokatestvérét is megsebesítették ” – nyilatkozta Paul Jacob Bhatti, a Shahbaz Bhatti Misszió – amelyet a 2011-ben meggyilkolt testvéréről neveztek el – elnöke. Shahbaz Bhatti a pakisztáni vallási kisebbségekért és nemzeti harmóniáért felelős szövetségi miniszter volt, akit ma a Katolikus Egyház Isten szolgájaként tisztel.

Növekvő erőszak

Bhatti elmondta, sajnos már számos ilyen jelenetnek a szemtanúja volt. „A szeptember 7-én történt a gyilkosságot olyan ember követte el, aki szilárdan hiszi, hogy keresztényeket ölni jó dolog.”

Pakisztán népessége demográfiai szempontból ellenőrizhetetlenül növekszik, és hiányoznak az érdemi társadalmi reformok, különösen az oktatás területén. Bhatti szerint ez vezet az egyre növekvő szélsőségességhez, ami erőszakot szül, és ami egyébként nem is csak a keresztények ellen irányul. „Rengeteg irányzat és szekta alakult ki – a muszlimok körében is –, amelyek egymással is összecsapnak. A vallási agymosás nagyon erős.”

Sulykolják a gyerekekbe a veszélyes tanításokat

„Sok szegény gyermeket – teszi hozzá Bhatti – elvisznek különféle nem hivatalos iskolákba, amelyeket ezek a szekták működtetnek, azzal az ürüggyel, hogy ételt és italt adnak nekik, valójában azonban agymosáson esnek át.” A jelenlegi kormány, mint a korábbiak is, tisztában van ezzel a kockázatos jelenséggel, mégsem tesz elegendő erőfeszítést a megfékezésére, részben a politikai és gazdasági instabilitás miatt.

Szükséges reformok

Bhatti azt is megemlítette, hogy a kormányzati erőfeszítések nagy része jelenleg a Pandzsáb régiót sújtó árvizek okozta sebek begyógyítására irányul, ezért „nincsenek meg a szükséges emberi és anyagi erőforrások ahhoz, hogy reformokat hajtsanak végre, beleértve az olyan állampolgári és társadalmi nevelést is, amely előmozdítaná az emberi méltóság és a vallásszabadság tiszteletét”.

Afzal Maszih meggyilkolása után a pakisztáni kormány megtette a szükséges ellenintézkedéseket, amelyek – Bhatti szerint – „csak idővel hoznak majd eredményt. A cél továbbra is az, hogy Pakisztánban mindenki nyugodtan élhessen.”

Forrás és fotó: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír