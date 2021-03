Palánki Ferenc Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén: Mária most is igent mond

Mária volt az a lépcső, amelyen keresztül Isten belépett a világba. A fiatal názáreti lány igent mondott Istenre, hogy aztán az emberek nemet mondhassanak rá, visszautasíthassák, kigúnyolják, megkínozzák, keresztre feszítsék – mondta a főpásztor. – Ez a történet, az üdvösségtörténetünk csúcsa, a megváltás teljessége a mai napig tart. Nemcsak azért, mert mi még nem üdvözültünk, hanem mert azon múlik, hogy ki mond igent Istenre, és ki nemet. Attól lesz gyümölcsöző az ember élete, ha igent tud mondani Istenre, az ő akaratára.

„Az Úr újra szólt Acházhoz. Azt mondta: »Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélységeiből, akár felülről a magasból.« De Acház így válaszolt: »Nem kérek jelet, nem kísértem az Urat«” (Iz 7,10). Acház király álszerénységből vonakodott jelet kérni az Úrtól, mert attól félt, hogy olyan választ kap, amelyre meg kell változtatni az életét – Palánki Ferenc püspök példaként említette e szentírási szakaszt, utalva arra, hogy az ember sokszor nem figyel Istenre, visszautasítja, becsukja a fülét, nehogy meghallja, felfogjon valamit az üzenetéből, mert akkor meg kell változtatnia az életét.

Mindezzel szemben ott van Mária, a szerény, alázatos leány, aki az igazi gyümölcsöt, a szeretet gyümölcsét termette. Mer igent mondani, és jelen lenni Jézus életében egészen a keresztig – hangzott el a debrecen-nyíregyházi megyéspüspök szentbeszédében.

Palánki Ferenc püspök emlékeztett: Ferenc pápa a napokban elhangzott katekézisében arról beszélt, hogy Mária most is ott áll mindannyiunk mellett, amikor bennünket is megfeszítenek, amikor nehézségeket, fájdalmakat hordozunk.

Mária most is igent mond Jézusra bennünk, a mi életünkben.

Ezért nemcsak hogy példát ad, hanem segít nekünk, hogy tudjunk igent mondani az Isten szavára és ezáltal egymásra is, hogy a szeretet örökké tartó gyümölcseit tudjuk megteremni életünk, szolgálatunk, munkánk révén – zárta elmélkedését a főpásztor.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Magyar Kurír