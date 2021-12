Palánki Ferenc megáldotta az ajaki katolikus iskola kápolnáját

Az ünnepségen jelen volt Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök, az ajaki születésű Dolhai Lajos, az Egri Hittudományi Főiskola és Érseki Papnevelő Intézet rektora, Törő András püspöki irodaigazgató, Karol Burda atya Blazowából és Marek Gajda hyznei plébános (Ajak két lengyel testvérvárosából), Gáspár Mátyás plébános és iskolalelkész; továbbá Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, valamint Seszták Miklós országgyűlési képviselő. Részt vettek továbbá Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti és Türk László oktatásszervezési főigazgató (EKIF), Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató, Ragány Adrienn, Ajak polgármestere, illetve más egyházi és közjogi méltóságok, a felújításokat végző cégek képviselői, és természetesen az iskola dolgozói és diákjai.

Karol Burda és Marek Gajda a testvérvárosok ajándékával érkeztek az ünnepi alkalomra: a kápolna részére Szent II. János Pál-ereklyét adományoztak, amelyet Palánki Ferenc megyéspüspök vett át.

A lengyel vendégek és Rozinka Mihály intézményvezető köszöntője után a megáldási szertartás következett.

Bár a kicsiny kápolnában csak a meghívott vendégek voltak jelen, az iskola több mint kétszáz diákja tanáraikkal együtt az osztálytermekben kivetítőn keresztül követhette a szentmisét és az azt követő ünnepséget. Így Palánki Ferenc megyéspüspök homíliájában az intézmény diákjaihoz, tanáraihoz is szólt. Elmélkedésében a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének üzenetéről, Mária igenjéről beszélt. Mint mondta, Ádám és Éva után ő volt az első, akit az isteni kegyelem megőrzött az áteredő és a személyes bűntől, ám ez mégsem vette el a szabadságát: szabadon dönthetett Isten akarata mellett. Mária pedig úgy döntött Isten akarata mellett, hogy nem látott előre semmit, nem tudta, mi fog történni. „Ez ránk is hatással van. Nekünk is ki kell mondanunk az igent Isten akaratára. Mária példát adott nekünk ebben” – fogalmazott a főpásztor.

A bűnnélküliség számunkra megvalósítandó feladatot jelent, ehhez segítséget, égi kegyelmet kapunk Istentől, és kérhetjük szentjeink, védőszentjeink közbenjárását ahhoz, hogy mindig legyen erőnk igent mondani Isten akaratára – zárta elmélkedését Palánki Ferenc.

Az ünnepség a díszteremben folytatódott, ahol az ünnepi beszédek között az iskola diákjainak énekkara szerepelt.

Elsőként Rozinka Mihály intézményvezető mondott köszönetet a fenntartónak és az államnak a kapott támogatásért. Beszédében visszatekintett 2017. szeptember 3-ra, ekkor tartotta az egyházmegyei fenntartásba kerülő intézmény az első tanévnyitó ünnepségét az ajaki római katolikus templomban. Ezen a szentmisén – amelyet szintén Palánki Ferenc megyéspüspök mutatott be – került sor arra a megható történelmi pillanatra, amikor a 92 éves Grunda Istvánné átadta az ajaki iskola faláról az 1948-as államosításakor levett és elrejtett keresztet, hogy az visszakerülhessen eredeti helyére.

Rozinka Mihály ezután köszönetet mondott a magyar kormánynak azért a 26,4 millió forintos támogatásért, amellyel a 2019 júniusában Ajakra lecsapó vihar okozta anyagi károkat enyhíteni tudták, illetve az elmúlt három évben az iskola a fenntartótól, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyétől is kapott támogatást, összesen 94 millió forint értékben, amelyből szintén felújítási munkákat végeztek el az épületben és környezetében.

Soltész Miklós államtitkár beszédében Szent II. János Pál pápa 30 évvel ezelőtti magyarországi látogatására emlékezett vissza. „A pápa kisugárzásához hasonlót soha nem tapasztaltam” – fogalmazott, majd egyik beszédéből idézett: „Fedezzétek fel magyar és keresztény gyökereiteket és minden lehetőt tegyetek meg a szebb jövő építéséért. Kapcsolódjatok bele újból e kontinens történelmének folyamába. Ne hátul kullogva rimánkodjatok azért, hogy befogadjanak benneteket (Európába), hanem úgy jelentkezzetek, mint akik a keresztény eredetű nagy európai hagyományt hordozzátok.”

„Ha egy iskola felveszi Szent II. János Pál nevét, akkor hiszem, hogy azok a gyermekek, akik itt nevelkednek, és azok a pedagógusok, akik itt tanítanak, ezt az utat szeretetteljesen és határozottan merik vállalni a kereszténység védelmében” – mondta Soltész Miklós.

Ezt követően Ragány Adrienn polgármester, majd Seszták Miklós országgyűlési képviselő is megosztotta gondolatait.

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye



Fotó: Százvai László, Kovács Ágnes



Magyar Kurír