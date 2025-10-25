Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta a megújult a kállósemjéni plébániát

Október 19-én, missziós vasárnapon ünnepi hangulat töltötte meg a kállósemjéni templomot: a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora, Palánki Ferenc megyéspüspök szentmisét mutatott be, majd megáldotta a megújult plébániát.

A szentmise igazi közösségi ünneppé vált, a hittanos gyermekek szívből jövő, csodaszép énekei pedig még emelkedettebbé tették az alkalmat, amelyen hálát adtak mindazokért, akik az elmúlt hónapok során munkájukkal, imáikkal és támogatásukkal hozzájárultak a felújításhoz.

Tamaskovits László plébános a szentmise végén megköszönte mindazok áldozatos szolgálatát, akik segítették a munkálatok megvalósulását – legyen szó kétkezi munkáról, szervezésről, adományról vagy épp türelmes imádságról.

A szertartást követően a hívek és a papság közösen vonultak át a megújult plébánia épületéhez, ahol Palánki Ferenc megyéspüspök megáldotta a házat, valamint felavatta a néhai Horváth János atya emlékére készült emléktáblát is. Az áldás után mindenki betekinthetett a megszépült épületbe, amely a jövőben is otthona lesz a közösségi életnek, lelkipásztori szolgálatnak és vendégszeretetnek.

Az ünnep végén a hívek hálás szívvel adtak hálát Istennek mindazért a sok jóért, amit a plébánia megújulása hozott.

Fotó: Kállósemjéni Római Katolikus Egyházközség/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

