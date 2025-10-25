Pálos 70 – Zarándoklat, kirándulás és teljesítménytúra

A teljes gyalogos útvonal két élő pálos kegyhely és kolostor, a budapesti Sziklatemplom és Márianosztra között vezetett, érintve egykor virágzó, ma már csak romjaiban meglévő kolostorokat, valamint további szakrális és történeti, természeti helyszíneket.

A gyönyörű tájak, a mozgás öröme mindenkit megragadott. A felbukkanó történelmi és szakrális helyek az emberit, a kultúrát, vagy ezen túlmutatva a spiritualitást kínálták fel a vándoroknak. Mindebből ki-ki, világnézettől függetlenül meríthetett.

A pálos szerzetesek által vezetett két és fél napos „Fehér barátok nyomában” zarándoklaton kifejezetten a lelki elmélyülésre fókuszáltak. Aki egyszerűen csak túrázni szeretett volna vagy rövidebben belekóstolni az út lelkületébe, azok számára rövidebb kijelölt túraszakaszok is teljesíthetők voltak, aki pedig igazán nagy kihívást keresett, az jóval hosszabb távnak is nekivághatott: a több mint hetven kilométeres útszakasz teljesíthető volt egy napos teljesítménytúraként, ez komolyabb kihívást jelentett, és kellő erőnlétet igényelt.

A zarándoklat a márianosztrai bazilikában tartott búcsúi szentmisével zárult, melyet Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök mutatott be.

Forrás és fotó: Magyar Pálos Rend

Magyar Kurír