Pálos Agapé Balatonszemesen – Beszámoló a Mindszent kolostor feltárásáról

Az eseményt 2022-ben hívták életre hagyományteremtő szándékkal, hogy a településen élők és a történelem iránt érdeklődők megismerjék a szemesi „Mindszent” elnevezésű pálos kolostor feltárásának eredményeit. Akkor az esemény keretében adták át az elkészült romtanösvényt is.

A Pálos Agapé idén szentmisével kezdődött, amelyet Puskás Antal pálos tartományfőnök mutatott be a Páduai Szent Antal-templomban.

A szentmisét a program nevéhez illően szeretetvendégség követte, majd szakmai előadások hangzottak el – régészek, történészek részvételével – a balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Házban.

Végh András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense, ásatásvezető a kutatási eredményekről, Takács Miklós régész pedig a pálos kolostorok térszerkezetéről tartott előadást. Pátkai Ádám a balatonszemesi ásatást diákszemmel mutatta be, míg Varga Máté a helyben talált pénzleletek összefüggéseit tárta az érdeklődők elé.

A rendezvényen mutatták be Czigóth Sándor Pálos kolostorok című, 52 perces tudományos ismeretterjesztő filmjét is. Az alkotás nagy része a balatonszemesi Mindszent kolostorról szól, de más templomok és kolostorok is megjelennek benne. A filmben egy különleges háromdimenziós rekonstrukciós rajz is látható a Mindszent romterület egykori épületeiről.

A virtuálisan rekonstruált balatonszemesi kolostor képe hamarosan felkerül majd a tanösvény tábláira.

A programot Puskás Antal tartományfőnök beszéde zárta.

Szerző: Mórocz Viktor alpolgármester, Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezető

Forrás és fotó: Pálos Rend

Magyar Kurír