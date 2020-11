Panamától Lisszabonig – Az ifjúságpasztoráció képviselői a gépek előtt találkoztak Róma helyett

A szimpózium témája a legutóbbi, 2019-ben Panamában megtartott ifjúsági világtalálkozó (IVT) lelkipásztori és szervezési értékelése és a következő, 2023-ban Lisszabonban sorra kerülő világtalálkozó portugál szervező csapatának bemutatkozása volt. A két világtalálkozót összekötő folyamatot a Missziós szinodalitásra hívva mottó jegyében rendezték meg.

A találkozót eredetileg tavasszal, a virágvasárnap előtti héten rendezték volna meg Rómában, azonban a járvány miatt először őszre halasztották, majd a körülményekre tekintettel online formában rendezték meg.

A mintegy 220 résztvevő négy napon át napi három óra online munkában vett részt, és az így meghallgatott előadások, beszámolók feldolgozására két alkalommal nyelvi kiscsoportokban került sor.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferenciát (MKPK) Szilágyi Eszter és Gábor Miklós képviselte.

A szerdai nap kitekintést adott arra, hogy a járványhelyzet idején milyen eszközök segítenek abban, hogy az Egyház élő kapcsolatban maradjon a fiatalokkal, illetve világszerte hogyan reagálnak erre a különböző katolikus közösségek. A beszélgetések során hangsúlyozták, hogy ébernek maradni, minden időt jól felhasználni elengedhetetlen folyamat annak ellenére, hogy bezárkózik a világ, korlátozódnak a személyes találkozások és óvatos lépésekkel éljük meg a hétköznapokat. Kiemelték, hogy nem szabad elmulasztani annak a lehetőségét, hogy egyszerre legyünk tanítványok és tanúságtevők a világban, ugyanakkor ki kell állni az élet próbáit is. Nemcsak a koronavírus, hanem a helytállás is olyan mutató, amelyet tesztelnünk kell: ez egy olyan időszak az életünkben, amelyben nemcsak a vírusnak, hanem a türelemnek is van mérőfoka.

A türelem, a lassításra való képesség olyan tulajdonságok, amelyek fontosságát fel kell most fedeznünk a mindennapokban, és amelyek közepette meg kell találnunk, milyen feladatra hív bennünket Krisztus.

A konferencia résztvevői beszámoltak arról, hogy a korlátozások a fiatal korosztályt hogyan ösztönözték cselekvésre, kezdeményezések elindítására, újszerű kihívások elfogadására és kreativitásra. Általános tapasztalatként, majd motivációként jelent meg, hogy az online térben való mozgás a fiatalok számára sem könnyű és magától értetődő tevékenység. Ez a „hogyan tovább”-ban való fejlődési lehetőség közös utazásra hívja meg a fiatalokat és az egyházat, amely a szinodalitásra hívó irányultságot erősíti meg. Ennek a szinodalitásnak a fontosságát emelte ki az újonnan bemutatkozó, a 2018. évi püspöki szinódus után felállított Nemzetközi Ifjúsági Tanácsadó Testület (International Youth Advisory Body), melynek elsődleges feladata hogy a fiatalokat hit- és hivatásbeli kérdésekben kísérje, illetve segítse, valamint tegye mindezt a megkülönböztetés eszközének gyakorlásával és mindennapi teendőkbe integrálásával.

A találkozó második napján a Világiak, Család és Élet Dikasztériumot vezető bíboros, Kevin Farrel köszöntötte a résztvevőket. Arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az online találkozás különleges és kifejezett jelképe a fiatalok és az Egyház összefogásának.

Mondhatni történelmi pillanat az Egyház életében, hiszen egy olyan világjárvány közepette – amely mindnyájunkat szorosan érint lélekben és fizikálisan is – mégiscsak tanúi lehetünk a tenni akarásnak, a tevékeny szeretetnek.

A közös imádságot és köszöntőt követően José Domingo Ulloa panamavárosi érsek bejelentkezésére, majd a panamai IVT szervezőinek beszámolójára, illetve a világtalálkozó részletes összefoglaló értékelésére került sor.

A harmadik napon Nathalie Becquart XMCJ nővér, a Püspöki Szinódus Általános Titkárságának tanácsadója tartott nagyívű és a résztvevőket buzdító előadást Ferenc pápa Christus vivit apostoli buzdításából kiindulva a missziós szinodalitásról. Az itt felvetett kérdéseket két részből álló kiscsoportos munkában dolgozták fel a résztvevők, majd a csoportvezetők röviden összefoglalták a plenáris ülésen a beszélgetéseket. A visszajelzések szerint többek között olyan témák merültek fel, mint a szinodalitás gyakorlatba helyezésének mikéntje, a pasztorális tevékenységek felépítése, az egyház és a valóság találkozása, a fiatalok értékéhsége, valamint vágyuk arra, hogy meghallgassák őket, az egyházi személyek túlterheltsége, a média szerepe, a helyi szintű és globális tevékenységek összehangolása, a generációk gyümölcsöző együttműködése.

A szombati napon Manuel Clemente bíboros, lisszaboni pátriárka köszöntötte az egybegyűlteket, majd bemutatkozott a portugál szervező bizottság és megismertették a konferencia résztvevőivel az egy évvel későbbre, 2023-ra halasztott világtalálkozó már kidolgozott kereteit, szervezési elképzeléseiket.

A járványhelyzet miatt online térbe szorult konferencia résztvevői színvonalasan megszervezett programon vehettek részt minden egyes napon, a házigazdák jó reggelt, napot, délutánt és estét kívánva köszöntötték naponta a résztvevőket, akik a mai korszerű kommunikációs videotechnika sikeres használatával a világ számos pontjáról, saját otthonukból vagy irodájukból kapcsolódhattak be a közös munkába.

A nemrég elindult közösségi médiafelület is (Synact – synodinaction) segítette a munkát, amely a püspöki konferenciák ifjúsági képviselőinek gyors és közvetlen kommunikációját teszi lehetővé.

Így az előadások anyaga, a kiscsoportos beszélgetések összefoglalásai szinte azonnal elérhetővé váltak és segítették a téma elmélyítését.

Krisztus Király vasárnapján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában bemutatott ünnepi szentmiséje keretében adták át a panamai fiatalok portugál társaiknak a világtalálkozók keresztjét és a Salus Populi Romani Szűz Mária-ikon másolatát.

A Szentatya a szentmise végén jelentette be, hogy az ifjúsági világnapot – amelyet Szent II. János Pál pápa kezdeményezett 1984-ben – 2021-től évente virágvasárnap helyett Krisztus Király vasárnapján fogják megtartani és megünnepelni az egyházmegyékben.

Szöveg: Szilágyi Eszter, Gábor Miklós/MKPK Ifjúsági Bizottsága

Fotó: Világiak, Család és Élet Dikasztérium

Magyar Kurír